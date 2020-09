Journées du patrimoine : le moulin de la Petite Bavouze se visite ce weekend

Michel et Yves Maurice, les propriétaires du moulin, accueillent des visiteurs pour la deuxième année consécutive.

Au bord de l'écluse de la Bavouze, l'imposante bâtisse est accessible en longeant le chemin de halage, en bord de Mayenne. Seul le rez-de-chaussée peut se visiter, là où se trouvent les principales pièces mécaniques du moulin.

Les mécanismes sont restés en l'état depuis l'arrêt du moulin en 1999. © Radio France - Pauline Josse

Le projet de restauration initié par les propriétaires, Yves et Michel Maurice, a été retenu dans le cadre de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern l'an passé. La mission va financer 265 000 des 480 000 euros nécessaires à l'entière restauration du bâtiment. Pour le reste, les deux frères espèrent obtenir des subventions du conseil départemental et de la région. Une campagne de don a également été lancée par la fondation du patrimoine : il manque encore 86 000 euros pour mener les travaux à bien.

Ces travaux doivent être lancées en 2021 et s'achever en 2024 : à cause des épisodes de crue de la Mayenne, les échafaudages pour restaurer la façade ne peuvent être installés qu'aux beaux jours, entre mai et octobre.

Le moulin est situé au bord du barrage de la Bavouze. © Radio France - Pauline Josse

L'objectif des frères Maurice après cette restauration : confier le moulin à une association pour animer le site, produire de la farine à l'ancienne ou encore accueillir des expositions. Une mission qui dépasse la simple histoire familiale, selon Yves Maurice :

Ce moulin fait aussi partie du patrimoine industriel et fluvial de la Mayenne

Ginette est l'éclusière de Bavouze. Elle vit d'avril à octobre en face du moulin et voit passer chaque jour nombre de cyclistes ou de bateaux de plaisance : "Les touristes me demandent tout le temps que va devenir ce bâtiment. Je vais bientôt pouvoir leur répondre !"

Crise sanitaire oblige, les visites sont limités par petits groupes. Pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, le moulin se découvre aussi en ligne.