Journées du patrimoine : notre sélection de sorties

Les 17 et 18 septembre c'est le retour des journées du patrimoine. En Béarn et en Bigorre une cinquantaine de communes ouvrent les portes de leurs monuments historiques et organisent des activités. La rédaction de France Bleu Béarn Bigorre vous propose une sélection d'idées originales à faire.

1) Un escape game au château d'Assat

La ludothèque du Pays de Nay organise un escape game au château d'Assat samedi 17, où vous devrez résoudre des énigmes pour découvrir si les propriétaires du château sont issus de la famille d'un grand prince. Comptez trente minutes de visiter et trente minutes de jeu. Chaque partie est limitée à huit personnes. Gratuit, sans réservation. De 10h30 à 18h. Contact 05 59 13 94 59

2) Visites chez des producteurs de canard en Béarn

Pour les plus gourmands, quatre producteurs de canard béarnais ouvrent les portes de leurs exploitations. Le but, échanger avec eux sur leur métier, leurs méthodes de travail et découvrir le lieu où sont produits les canards. Samedi, rendez-vous à Auga chez Thierry Lassegnore, et à Arrosès où vous serez accueillis par Jérôme Lahorgue. Dimanche c'est à Poey d'Oloron chez Florence Civit sur le domaine Pédelaborde, et à Artigueloutan chez Régis Junqua à la SCEA du Tilh que ça se passe.

Plus d'informations et réservations sur patrimoine-foiegras.fr

3) Un jeu de l'oie grandeur nature à Sauveterre-de-Béarn

Si le canard ne vous réussit pas mais que vous préférez les oies, la commune de Sauveterre-de-Béarn organise un jeu de l'oie géant pour tester ses connaissances sur le patrimoine local dimanche 18. Ouvert aux enfants comme aux plus grands. Rendez-vous est donné devant la mairie entre 15h et 18h. Contact : 06 70 36 79 05

4) Un spectacle de funambulisme à Lourdes

À Lourdes, les membres de l'association Slackline Pays basque organisent un spectacle de funambulisme dimanche 18. Perchés à 60 mètres, les acrobates traverseront le cœur de la ville sur ce qu'on appelle une "slackline" une sorte de gros élastique, long de 300 mètres. Plusieurs passages sont prévus à 10h30, 14h et 16h.