Journées du Patrimoine : retrouvez le programme des visites et animations dans la Loire

Le rendez-vous est annuel. Les 16 et 17 septembre, ce sont les Journées du Patrimoine. Le temps d'un week-end, redécouvrez gratuitement les monuments emblématiques de votre département : musées, châteaux, églises ou chapelles. Retrouvez ci-dessous le p rogramme (non exhaustif) dans la Loire :

• Saint-Étienne : Un escape-game aux Archives, une visite de l'usine Weiss ou encore des animations au Musée de la Mine.

• Roanne : animations archéologiques et visite de la Mosquée.

• Andrézieux-Bouthéon : visite du château

• Charlieu : visite du couvent, de l'abbaye ou encore du centre historique

• Firminy : expositions à la Maison Le Corbusier, visite de l'église et de la piscine

• Montbrison : Suivez par exemple la chargée de conservation du musée dans les réserves habituellement fermées au public

• Saint-Chamond : une randonnée culturelle et une exposition sur les Verts à la médiathèque

• Saint-Just-Saint-Rambert : une visite guidée du parcours historique Sur Les Pas De Jehan

• Saint-Priest-en-Jarez : visite d'une maison de maître