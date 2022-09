Journées européennes du patrimoine 2022 : montez à bord de bus de collection à Bordeaux Métropole

Ils ont marqué l’histoire du Bordeaux d’avant : les bus sont de sortie pour les Journées européennes du patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. Pour l’occasion, montez à bord d’un Saviem SC10 remis à neuf. De quoi vous rappeler des souvenirs !

Le bus Saviem SC10 vous ouvre ses portes et vous transporte pendant les Journées européennes du patrimoine 2022

Pour ces nouvelles Journées européennes du patrimoine 2022, les propositions ne manquent pas. Ce sont plus de 250 animations et rendez-vous qui vous sont proposés pour ces deux jours de (re)découverte du patrimoine sur Bordeaux et la Gironde. Parmi elles, une expérience hors du commun a été concoctée par l’association pour la préservation des autobus de transports Bordeaux Métropole (APATBM). Êtes-vous prêt(e) à remonter le temps à bord d’un bus de collection ?

En route vers le passé !

Souvenez-vous, dans les années 70, les bus Saviem SC10 roulaient fièrement sur les routes bordelaises. Reconnaissables avec leur plateforme arrière et leur look original, ils ont transporté les Girondins pendant de nombreuses années avant de finir au dépôt. Peut-être vous ?

Quelques années plus tard, en 2022, ils sont de retour. Remis aux couleurs de Bordeaux, les Saviem SC 10 vont donc retrouver les routes girondines entre Bordeaux et Mérignac. Trente-trois arrêts pour replonger dans l’histoire de ces bus de collection qui font partie du patrimoine girondin. Ecoutez Philippe Mesnard de l’APATBM vous détaillez le trajet de ce Saviem SC 10

Le programme des Journées européennes du patrimoine 2022 Copier

Nostalgie quand tu nous tiens ! On parie que vous serez les premiers à vous installer sur la plateforme pour une sensation agréable à l’air libre. Comme au bon vieux temps.

Informations pratiques

Pour le prix d’un Tickarte, vous pourrez monter à bord du Saviem SC 10