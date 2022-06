Réécoutez la description de l'abbatiale Sts-Pierre-et-Paul de Wissembourg Copier

Quand j’étais petit, ma famille me faisait croire que le 29 juin, les Pierre étaient fêtés le matin, et les Paul l’après-midi, donc il fallait se dépêcher de le souhaiter le matin.

Bref, j’ai eu aujourd’hui envie de vous parler d’un des nombreux lieux de culte baptisés Saints-Pierre-et-Paul en Alsace. J’en ai compté 22, églises ou abbatiales dédiées en même temps à ces 2 apôtres.

Non mais dites-donc ! Et un de ces lieux de culte se trouve à l’extrême-nord de l’Alsace. Bien avant que Weisseburch, Wissembourg ne soit une ville, il se trouvait au milieu d’une île sur la Lauter une abbatiale, fondée vers 660 par des nobles francs. Au même endroit se dresse fièrement aujourd’hui l'abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Wissembourg. L'abbaye a été richement pourvue dès le départ et a été considérée comme une des abbayes les plus riches du Saint-Empire romain germanique.

De l’église initiale, il ne reste rien. Peut-être la tour-clocher romane du XIe siècle ? Tout le reste est gothique. À l’intérieur, les vitraux transforment la lumière, les couleurs sont vives, impressionnantes, la coupole fait refléter des tons rouges. Mais je voudrais vous emmener voir les petites fresques du XIVe siècle, d’abord un groupe de saints, plusieurs autres sur la vie et la passion...non Francky, je parle de la passion du Christ. Et voilà à droite de l’autel, le grand, l’immense Saint Christophe, patron des voyageurs, tenant dans ses bras l'enfant Jésus.

La peinture fait 11 mètres de haut, c’est la figure en pied, c'est-à-dire, le personnage des pieds à la tête, la plus grande de France et d’Allemagne pour le Moyen-âge. 11 mètres. Il faut imaginer le travail ! Je vous invite à aller admirer l’ensemble, pour un petit moment paisible et silencieux, à l'abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Wissembourg. Et en plus, il y fait frais.

Pour en savoir plus.