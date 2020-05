L'abbaye de Mazan - l'Âme Cistercienne - Ardèche

Selon notre historienne locale, le site de l’abbaye de Mazan conserve l’église la plus grande jamais construite en Ardèche et l’une des plus belles du Vivarais qui garde encore aujourd’hui son âme cistercienne… suivez-nous !

Crédit Archives Départementales de l'Ardèche.

