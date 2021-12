L'ADT a besoin de personnes créatives pour participer au concours des Jeunes Talents du Tourisme !

Vous êtes jeune, passionné de tourisme et créatif ? Le concours des Jeunes Talents du Tourisme 2021 est fait pour vous. L'ADT (Agence de Développement Touristique de la Marne) et Jeunes Talents TV ouvrent officiellement ce concours ce samedi 11 décembre. Et si la bonne personne, c'était vous ?