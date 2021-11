L’Albanie de Rromir Koçi : un pays qui mérite le détour !

Depuis l'ouverture démocratique de l'Albanie en 1990, Tirana, la capitale, tente de développer une industrie touristique, entravée par l'instabilité politique qui règne dans cette région des Balkans, avec plusieurs conflits militaires dans les années 1990, notamment au Kosovo voisin.

Connaissez-vous la riviera Albanaise ?

Pourtant, ce pays ne manque pas d’atouts pour attirer le tourisme comme nous le rappelle Rromir Koçi, invité des Limousins du Bout du Monde. Ainsi, il nous propose de nous rendre sur « la riviera Albanaise, à Saranda,[...] sur la mer ionienne », dans le Sud du pays. Il nous vante « ses plages désertes et l’eau magnifique ». Et puis, il poursuit sa visite en nous transportant au «Blue eye ou l’œil bleu », un lagon situé à environ 30 minutes de Saranda.

Ce lagon, de 45 mètres de profondeur, est devenu un site touristique incontournable. La couleur bleu iris de l’eau, qui lui a fait hérité son nom, et le vert de la végétation tout autour fini d'en faire un lieu enchanteur.

Direction Tirana...

La place Skanderbeg de Tirana © Getty

Quittons l’Albanie du sud pour rejoindre le nord du pays et sa capitale Tirana où vit « un tiers de la population » soit près « d’un million d’habitants », nous précise Rromir Koçi. Conséquences directes, depuis quelques années, la capitale souffre de surpopulation, les infrastructures urbaines n'ayant pas été suffisamment adaptées. D'où des problèmes persistants dans le traitement des déchets, dans l'approvisionnement en électricité, en eau courante.

Autre soucis, la concentration de « véhicules anciens car les habitants n’ont pas les moyens d’investir dans des voitures récentes et moins polluantes », analyse justement notre invité. La plupart des voitures circulant en Albanie ne sont pas aux normes environnementales européennes. On y trouve de vieilles Mercedes-Benz diesel d'origine allemande, et le carburant utilisé en Albanie contient plus de soufre et de plomb que dans le reste du continent.

Mais cela ne suffit pas à résumer Tirana qui est devenue une ville vivante, accueillante et très agréable en été, avec ses larges trottoirs, ses terrasses débordantes, sa rivière bordée de verdure. Installez-vous sur la place Skanderbeg qui offre un spectacle différent à chaque moment de la journée : les habitants installés sur leurs chaises à l’ombre de l’opéra l’après-midi, des concerts à la tombée de la nuit,...

