L'ancienne école du Mont-Saint-Michel accueille de nouveau des élèves

Cinquante ans qu'il n'y avait pas eu classe dans ce bâtiment de la Truie qui file, au pied de l'abbaye du Mont-Saint-Michel ! Mardi 17 janvier, l'ancienne école du Mont-Saint-Michel a retrouvé sa vocation pédagogique. C'est une initiative portée par la mairie du Mont-Saint-Michel, l'établissement public qui gère le site et le Centre des Monuments Nationaux.

Et les premiers à avoir "inauguré" le lieu, ce sont des écoliers de Dragey-Ronthon. Après avoir parcouru les ruelles du Mont, ces élèves de grande section, CP et CE1 ont poursuivi leur travail sur un album de jeunesse dans cette grande salle, "où l'on a usé nos fonds de culottes", s'amuse l'ancien maire Yann Galton venu les saluer.

Yann Galton était l'un des écoliers de cette classe unique du Mont-Saint-Michel dans les années 1950. © Radio France - Lucie Thuillet

"C'était une classe unique. On était à peu près 28-30 élèves, au début des années 1950. Je me souviens aussi que mon père voulait que je reste ici, dans cette école, pour pas qu'elle ferme. Mais v*ers la fin, il n'y avait plus que cinq élèves, mon frère, ma soeur et trois petits-cousins"*, se remémore-t-il, ravi de revoir des enfants dans cet endroit. "Ca me fait tout drôle."

C'est un moment "émouvant" confie à son tour Delphine Davy. Enseignante au service culturel du centre des Monuments nationaux, elle va désormais pouvoir accueillir ici des classes pour des projets pédagogiques et artistiques. "On reçoit environ 2000 élèves de la Manche chaque année. Ils pourront donc profiter de ce lieu pour travailler."