Il avait déjà sévi il y a quelques années, avec le quiz Alsace Cube aux éditions La Geste, justement, on vous explique : Adrien Fernique vous posait 400 questions sur la culture alsacienne, pour découvrir ou redécouvrir la région. Cuisine, géographie, patrimoine et histoire : quatre thèmes pour être imbattable sur la région.

Mais pas du tout ! Ca, c’est beaucoup plus simple.

D’ailleurs, j’espère que vous avez bien révisé, le jeu cube Alsace est toujours disponible, mais voilà une nouveauté : de quoi occuper vos soirées estivales et apéros entre amis, avec toujours aux éditions de la Geste, l’apéro jeu Alsace-Elsass : 200 blagues dans un jeu de cartes 100 % Alsacien fait pour l’apéro, vous pouvez être au soft, aussi, ça peut vous donner un avantage. Le temps de passer un moment convivial entre amis, proches, voisins, pour parler l’alsacien en s’amusant et découvrir la culture, le patrimoine et l’histoire de la région.

À la fois jeu quiz et guide, cet objet est un incontournable pour découvrir l’Alsace en s’amusant. Un jeu de cartes consacré aux différentes facettes de la culture alsacienne : gastronomie, toponymie, littérature, évènements, art, célébrités… Il y a 42 cartes à jouer, en français et ùff Elsassisch, découvrez les règles du jeu chez votre libraire ou dans votre magasin de jeux de société, ça vaut 13,90€, l'idéal pour passer un bon moment, drôle et ludique, et comme c’est compact, vous pouvez même l’emmener en vacances.

