L’assesta fola... di Don-Mathieu Santini

À Chì nasci in un paisolu di Castagniccia è duventa u prumutori di a prima dimucrazia muderna di u mondu. À chì nasci in una cità di 3000 abitanti è diventa imperatori à a lighjenda sprupusitata. Di quisti quì si ni parla assà, ma in issu mumentu, ci hè un stalvatoghju chì veni à galu di l’attualità.

U giganti Coca-Cola Company faci un prucessu à a marca corsa Coca Mariani da ch’idda cacci a parolla Coca da u so nomu. Ci hè da dumandà si… Ùn avarani chì quissa à fà i sapientoni di Coca Cola ? Chì umbra li farà sta marca lucali ? Pensani di perda a subranità mundiali, soca ? In più di quissa u coca Mariani ùn hè micca un sodà hè un vinu… Par capiscia calcosa ci voli à entra in ciò chì l’Americani chjamani ghjust’à puntu storytelling, chì traduciaremu in corsu cù u neulugismu assesta fola. Chì u storytelling ùn hè micca u fattu di cuntà una fola ma di metta in sesta una fola, à prò di un ughjittivu, à spissu icunomicu. È Coca Cola hè un maestru internaziunali di l'assesta fola. L’eti ghjà intesa, hè Coca Cola chì hà invintatu à Babbu Natali. Ùn hè micca vera chì u vechju barbutu faci parti di i cridenzi pupulari landani di a vechja Auropa. D’altrundi, a muntagna turchina, induv’hè ch’iddu stà hè Cagna. Cussì mi dicia babbu, è babbu ùn era buciardu. Ma pirdimu i nosci biscichi… Coca Cola ùn hà micca invintatu à Babbu Natali, ma hà impostu in calchì manera a so raprisentazioni cù u so vistitu è i so buccedda russi. Senza sminticà i spichjetti, chì u vechju n’hà bisognu par leghja u gps nant’à u so Iphone, quand’iddu faci a so turnata.

Allora iè, Coca Cola, l'assesta fola u cunnosci. Hà missu in scena l’invintori di a so bivenda, un certu John Pemberton, unu spiziali chì, fertu duranti a Guerra di Secessioni americana, ni sintia monda di u capu è si curaia à a morfina, dici a Coca Cola Company, nanzi di scopra a cascia di coca, par fà ni una midicina. Ma quì l'assesta fola sbaglia a storia vera. Chì stu Pemberton, ùn hà invintatu nudda à l’iniziu. Hà scupartu è hà cuppiatu, a ricunniscia ancu, un vinu di coca fattu da un antru spiziali, un Corsu, un certu Angelo Mariani. Ma di quissa Coca-Cola ùn ni parla… In fatti, John Pemberton l’hà ancu scritta chì a so bivenda era stata à u principiu un French wine, quiddu di u nosciu cumpatriottu.

U prublema hè chì in America, pocu tempu dopu, hè stata dichjarata in certi Stati a famosa pruibizioni di l’alcolu. Tandu, John Pemberton hà cambiatu a sosula par fà ni un sodà, caccendu u vinu è aghjustendu a noci di cola. Disgraziatamenti, hè mortu sei mesa dopu d’una dusaccia ùn si sà di chì (avarà forsa circatu di fà infonda i casci di coca in acqua vita...), ma cosa strana, hè u so cuntabuli chì li cumprò in catalettu par dui midd’è quattru centu dollari a famosa ricetta chì duvintarà a droga inzuccarata fistiva ligali a più spartuta in u mondu.

Allora iè, i spin doctors (invintaraghju u neulugismu un’antra volta) di Coca Cola ani rializatu un bellu assesta fola americanu, ma sbagliendu u filu di a storia vera. Addiu l’invinzioni d’Angelo Mariani è guerra à chì voli mantena a so opara viva. Hè cussì chì Coca Cola Company hà appicicatu un prucessu à a marca Coca Mariani è chì u so prisidenti Cristophe Mariani, senza parintia cù Angelo, hà dicisu quantunca di luttà è di difenda contr'à i pratinsioni di l’orcu americanu l’antiriorità di u Coca Mariani criatu in u 1863 è duvintatu marca in u 1868. Tandu ùn isistia à Coca Cola Company è a ghustizia si ni duvaria renda contu, ùn hè ?

Ma l'assesta fola di u Coca Mariani ùn hè mancu mali dinò mirè, è u vi cuntaraghju forsa, ma un’antra volta, s’è Diu voli è s’è vo seti bravi, chì avà hè ora d’andà à dorma.

Don-Mathieu Santini