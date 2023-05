L'atelier Simon-Marq et plusieurs de ses artistes seront présents au salon Révélations

Fort d'un savoir-faire existant à Reims depuis 1640, l'Atelier de vitraux Simon-Marq restaure des œuvres anciennes et crée des vitraux contemporains et divers objets d'art. Des œuvres qui, pour certaines, vont être exposées lors du salon Révélations, au Grand Palais éphémère de Paris, du mercredi 7 au dimanche 11 juin.

Salon biennal célébrant la création française et internationale, Révélations a été imaginé pour mettre en avant des artistes passionnés et leurs créations originales. Les professionnels du marché de la création et les amateurs d'artisanat d'art s'y retrouvent, tous les deux ans, afin de découvrir des œuvres inédites et des savoir-faire d'exception.

Cette année, l' Atelier Simon-Marq va y exposer sa gamme d'éditions d'art, c'est-à-dire des vitraux mobiles à installer dans son intérieur.

Artistes invités

Le designer Joachim Jirou Najou a dessiné deux magnifiques vitraux jouant avec la lumière du jour.

Jean-Paul Agosti, à l'origine des vitraux de la chapelle du lycée Saint-Joseph en 2014, réalise actuellement de nouveaux vitraux pour une église basée à Genève.

Une sérigraphie sur verre a été réalisée à partir d'une œuvre de l'artiste Agnès Levy.

Sarah Walbaum, directrice artistique de l'Atelier Simon-Marq, verra sa collection Paysages exposée : un hommage à la beauté organique des feuilles de verre soufflé à la bouche, ici détournée.

La collection Paysages de Sarah Walbaum, directrice artistique de l'Atelier Simon-Marq - © Sarah Walbaum

Enfin, le vitrail Gueux, transposition d'une peinture de l'artiste Corinne Deville, sera exposé, comme signature de l'Atelier Simon-Marq.

Vous pouvez retrouver toutes les créations exposées sur le site de l'Atelier Simon-Marq et réserver dès à présent vos entrées sur la billetterie en ligne.