L'aventure du transport par câble en Isère et dans les Alpes

Téléskis, télésièges, télécabines, téléphériques, DMC, funiculaires, tapis roulants, etc… Toutes ces remontées mécaniques nous permettent aujourd’hui de gagner les sommets et de dévaler les pentes enneigées de nos stations de ski l’hiver ou redescendre les pistes à VTT ou les sentiers à pied l’été…

Des machines mais avant tout, des hommes

Ces stations de montagne, elles ont vu le jour et se sont développées au 20ème siècle grâce à l’invention de ces machines… grâce au génie de quelques hommes, parmi lesquels Jean Pomagalski , Pierre Montaz-Rosset ou encore Dino Lora Totino.

Si le principe du téléphérique a été imaginé avant le 15ème siècle, ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle, avec l’invention du câble en acier que l’on a commencé à transporter des personnes. Mais le but à l’époque, n’était que le tourisme d’été… un tourisme contemplatif.

C’est dans les années 1930, quand la pratique du ski en France à commencer à se développer pour descendre des pentes, qu’on imagine utiliser des moyens mécaniques pour aller au sommet des pistes.



Le premier téléski est né en Chartreuse

C’est au col de Porte en Chartreuse, en 1934, que Charles Rossat installe ce que l’on considère être le tout premier téléski de France. Deux ans plus tard, le grenoblois Jean Pomagalski installe son premier téléski à l’Alpe d’Huez et met au point très rapidement un système de perches débrayables.

Par la suite, on crée des télésièges, des télécabines, des funiculaires souterrains… les remontées mécaniques ne cessent d’être perfectionnées, les débits se multiplient et les innovations se succèdent.

C’est cette aventure des remontées mécaniques en Isère que nous vous racontons: les premiers téléskis, les isérois qui ont apporté leur pierre à l’édifice, les installations majeures du département… mais aussi l’avenir, car l’histoire des remontées mécaniques ne s’arrête pas en 2020.

Gageons que le transport par câble sera l’un des modes de déplacement du futur, en ville et pour relier les vallées et les villages de montagne.



REMONTEES MECANIQUES - 1/ Avant les premières remontées mécaniques Copier

REMONTEES MECANIQUES - 2/ Le 1er téléski Copier

REMONTEES MECANIQUES - 3/ Comment Poma se lance dans le téléski Copier

REMONTEES MECANIQUES – 4/ Poma : de l’Eclose à l’international Copier

REMONTEES MECANIQUES – 5/ Impact des installations Copier

REMONTEES MECANIQUES - 6/ Pierre Montaz : un passionné Copier

REMONTEES MECANIQUES – 7/ Le funiculaire de St Hilaire et la Bastille Copier

REMONTEES MECANIQUES – 8/ Le téléphérique de Chamrousse Copier

REMONTEES MECANIQUES - 9/ Font-elles partie de notre patrimoine ? Copier

REMONTEES MECANIQUES - 10/ L’avenir Copier

Pour aller plus loin:

- le livre de Pierre-Louis Roy "L'Aiguille du midi et l'invention du téléphérique" (ed. Glénat)

- les ouvrages de Pierre Montaz "Les pionniers du téléski" et "L'aventure du transport par câble"

couverture du livre "LAiguille du Midi et l'invention du téléphérique"

2 ouvrages signés Pierre Montaz et consacrés à l'histoire du transport par câble

- visitez le site remontées-mécaniques.net

-découvrez le film d'animation Journal Junior d'Arte consacré à l'histoire des remontées mécaniques

Ci-dessous, la pub pour le fromage Caprice des Dieux, tournée dans le téléphérique de Chamrousse: