L'échappée belle de Maria Rolo

Elle aurait pu antonner : " A dix huit ans, j'ai quitté ma Province, bien décidée à empoigner la vie...." En effet, quand Maria Rolo quitte la région de Douro, au nord du Portugal, elle échappe à une vie qui l'étouffe et rêve de la France, d'une vie empreinte de liberté..

Plonger dans l'enfance de notre invitée, Maria Rolo, c'est se remémorer les années de guerre civile qu'a traversé le Portugal mais aussi celles où le dictateur Antonio Salazar a pris le pouvoir. Un Portugal essentiellement rural et rude que la jeune fille de 19 ans cherche à quitter à tout prix.

Elle l'a fantasmée la France à travers les récits de son père qui lui a conter, des années durant, un pays où la vie serait douce. Il a été ouvrier plusieurs années dans ce beau pays qui rime, pour lui, avec liberté. Quand elle pose ses valises, en 1977, en limousin, elle est immédiatement séduite même si la vie est dure au début. A peine le foyer familial quitté, à 19 ans, elle doit apprendre à tenir sa propre maison, élevé ses enfants, mais aussi apprendre une langue nouvelle.

L'accueil des limougeauds...

....se révèle exceptionnel. Elle ne l'oubliera jamais et le rendra au centuple, plus tard, en multipliant les actions bénévoles auprès des plus nécessiteux.

Sa générosité, elle l'exprime aussi à travers sa passion, la cuisine. Elle nous livre sa petite astuce pour une potée limousine façon Maria Rolo, écoutez...

Quelques décennies plus tard, son coup de cœur pour la région ne s'est pas démenti. Lorsqu'on lui demande si son pays lui manque, elle rétorque immédiatement : "Jamais! [...], précisant, si je pars quinze jours, je n'ai qu'une hâte : revenir dans mon limousin".

Que rajouter de plus ?

Les bonnes adresses portugaises de Maria Rolo...

L'établissement Costa, 20 rue Berthie Albrecht Zone d'activité Nord, 87280 Limoges. France.

Les saveurs du Portugal, 15 avenue de l'abattoir, 87000 Limoges.

