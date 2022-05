L'édition 2022 de Soulac 1900 sur de bons rails

Comme chaque année, Soulac débute le mois de juin (3 - 4 et 5 juin) avec un évènement hors du commun. La commune replonge plus d'un siècle en arrière pour vivre comme dans les premières années du 20ème siècle. Pour la 19ème édition de "Soulac 1900" on ressort les costumes d'époque pour déambuler dans les rues et découvrir la cité balnéaires théâtralisée façon année 1900 au milieu de voitures anciennes, de fêtes foraines ou de balade en calèche. Vous découvrirez également les saveurs et les odeurs d'antan grâce au marché. Cette année sera une année de haute voltige puisque le thème retenu est le cirque. 70 circassiens et 200 musiciens sont donc mobilisés pour vous accompagner tout le week-end. D'ailleurs le jeudi soir, pour la soirée inaugurale, vous en prendrez plein les yeux grâce à la compagnie TAP FACTORY. Un spectacle mélangeant claquettes, percussions et danses urbaines au palais des Congrès de Soulac sur mer (prix entre 25 et 40€ la place).

Partir en week-end en train à vapeur

Si l'envie vous prend de voyager dans le temps, vous pourrez vous rendre à Soulac à bord d'un véritable train à vapeur au départ de la gare St Jean de Bordeaux le samedi 4 juin pour un retour le lendemain. Vous traverserez le Médoc aux sons du sifflet et des roulements du train, le tout dans une ambiance musicale bien évidemment. Un trajet de 4h pour découvrir les communes, la campagne et les vignes médocaines avec un pot de l'amitié en cours de route à la gare de Pauillac.

Train à vapeur - Soulac 1900 - Joy2see

Les horaires du train à vapeur le samedi 4 juin :

Départ gare Saint Jean à 8h15

Gare de Cauderan arrivée 8h33 départ 8h36

Blanquefort arrivée 8h50 départ 8h53

Maucau arrivée 9h06 départ 9h40 (ravitaillement de la locomotive en eau)

Margaux arrivée 9h49 départ 9h52

Pauillac arrivée 10h22 départ 11h07 (pot de l'amitié)

Lesparre arrivée 11h33 départ 11h36

Soulac sur Mer arrivée 12h11 départ 12h30

le Verdon sur Mer arrivée à 12h40 à la plage de la Chambrette

la locomotive restera en gare du Verdon jusqu'au dimanche soir .

Tarifs

Bordeaux/ Cauderan / Blanquefort : 30€

Macau/ Margaux/ Pauillac C : 25€

Lesparre : 20€

Demi tarif pour les enfants entre 2 ans et 12 ans. Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans sur les genoux de leurs parents .

Forfait Soulacais : Départ samedi matin avec bus affrété 5h30 environ en gare de Soulac jusqu’à la gare de Bordeaux Saint Jean. Au prix de 45 € .(30€ billet loco +15€ billet bus)

Daniel Baglin, responsable du train à vapeur au micro de Perrine Clément Copier

France Bleu Gironde en direct de Soulac

France Bleu Gironde vous fera vivre cet évènement en direct. Olivier Cabrolier, notre city baladeur, sera dans le train à vapeur au départ de la gare St Jean. Et puis émission spéciale samedi 4 juin entre 10h et 12h30 avec Isabelle Wagner.