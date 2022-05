L’église monolithe de Saint Emilion, monument préféré des Français ? A vos votes !

France 3 prépare le retour de son émission “Le monument préféré des Français”. L’église monolithe de Saint Emilion fait partie des lieux en lice pour représenter la Nouvelle Aquitaine. Et si la Gironde était choisie ? C’est à vous de voter !

Et si l'église monolithe de Saint Emilion était élue monument préféré des Français sur France 3 ?

A l’occasion des 39èmes journées européennes du patrimoine en septembre prochain, France 3 annonce le retour de son émission “Le monument préféré des Français” avec Stéphane Bern. Qui sera le grand gagnant ? La compétition s’annonce rude cette année encore avec une pré-sélection régionale pour atteindre la grande finale. Pour représenter la Nouvelle Aquitaine, trois sites ont été retenus : l’église monolithe de Saint Emilion en Gironde, le château des Milandes à Castelnaud la Chapelle en Dordogne et le pont transbordeur à Rochefort et Echillais en Charente Maritime.

Et si le monument préféré des Français était girondin ?

Pour départager chacun des candidats pour représenter la Nouvelle Aquitaine, c’est à vous de voter jusqu’au 27 mai sur le site de l’émission. En un clic, vous soutenez votre monument préféré. C’est simple et facile… pour peut-être voir l’église monolithe de Saint Emilion choisie pour représenter la Nouvelle Aquitaine et défendre les couleurs de notre grande région en septembre sur France 3. Stéphane Bern dévoilera les 14 finalistes lors de l’émission autour de la découverte de la richesse de notre patrimoine culturel, architectural et historique.

L'église monolithe de Saint Emilion en lice pour devenir le monument préféré des Français

Les atouts de l’église monolithe de Saint Emilion

L’église monolithe de Saint Emilion a de nombreux atouts pour succéder à la place Stanislas de Nancy, élue monument préféré des Français lors de la précédente saison en 2021. Creusée au début du XIIème siècle, l’église monolithe est un édifice religieux souterrain d’un seul bloc aux dimensions impressionnantes : 38 mètres de long pour 12 mètres de haut. Cette conception hors du commun surprend depuis des siècles. Trois ouvertures en façade, un portail gothique… et des secrets enfouis ! De quoi donner toutes les clefs (et les chances) de gagner la compétition et de décrocher le titre de “monument préféré des Français”.

Informations pratiques

Pour voter :

Direction le site de France Télévisions

Cliquez sur l’église monolithe de Saint Emilion

Ne tardez pas ! Les votes sont ouverts jusqu’au 27 mai

Rendez-vous au mois de septembre pour découvrir l’émission “le monument préféré des Français” avec Stéphane Bern sur France 3, un programme avec France Bleu Gironde.