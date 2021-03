L'Eglise Saint-Louis à Marseille - Le naufrage de l'Eurydice

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : du patrimoine et de l'histoire, avec la découverte de l'Eglise Saint-Louis de Marseille et le récit du naufrage de l'Eurydice au large du Cap Camarat et de Saint-Tropez.

L'Eglise Saint-Louis de Marseille

Au Nord de Marseille dans le quartier Saint-Louis, l'église du même nom étonne par son architecture tout en béton amé, son archange Gabriel, son Christ rédempteur et ses vitraux colorés, mais aussi par son histoire lié à l'industrialisation et à une importante population étrangère. Edifiée entre 1933 et 1935, l'Eglise Saint-Louis fait l'objet d'un tout nouvel ouvrage, passionnant et richement documenté et illustré : L'Eglise Saint-Louis de Marseille, une mémoire en devenir parue aux éditions Maltae et que Robert Maumet, l'un des auteurs, nous présente ce dimanche, à l'heure de la messe !

L'Eglise Saint-Louis de Marseille, une mémoire en devenir - Maltae

Le naufrage du sous-marin L'Eurydice

Une page d'histoire avec le récit du naufrage du sous-marin L'Eurydice le 4 mars 1970 au large du Cap Camarat et de la presqu'île de Saint-Tropez, et ce deux après la disparition de la Minerve restée dans toutes les mémoires. Un drame que nous raconte Patrick Meulet, président de l'Amicale Rubis, la section toulonnaise de l'AGASM, l'association générale des amicales de sous-mariniers.