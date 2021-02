L'Emission "Contradas" donne la parole à Laurent Labadie ce dimanche 7 février 2021

C'est une émission bien connue des amoureux de la langue occitane. "Contradas" pose ses valises ce dimanche 7 février 2021 à 10h40 à Mensignac. Dans l'émission, cette semaine, les téléspectateurs pourront découvrir l'univers de Laurent Labadie, comédien, réalisateur et chroniqueur radio.

Ce dimanche, Laurent Labadie, comédien, metteur en scène et chroniqueur Radio est sur France 3 Nouvelle Aquitaine

Deux dimanches sur trois, Denis Salles vous donne rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir des personnes qui font la culture occitane. Cette semaine pour ce nouveau rendez-vous c'est Laurent Labadie qui est à l'honneur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Laurent, c'est avant tout un comédien, un metteur en scène, un réalisateur et un chroniqueur radio au sein de France Bleu Périgord. Chaque jour il vous propose une petite leçon d'occitan non sans humour. Dans le nouveau numéro de "Contradas", vous découvrirez comment le comédien devient le temps d'un instant un personnage comme Pantalone, Chaplin, ou dernièrement Zorro.

Laurent Labadie pour l'Occitan express sur France Bleu © Radio France

En suivant Denis Salles à la présentation de "Contradas" ce dimanche à 10h40, vous découvrirez la compagnie artistique de Laurent Labadie, la Compagnie Lilo, ainsi que les ateliers de doublage de films auxquels participe l'homme aux multiples facettes.

Denis Salles de France 3 Nouvelle-Aquitaine nous présente le nouveau numéro de Contradas avec Laurent Labadie Copier

"Contradas", une émission pour les amoureux de la langue

Depuis 2006, Denis Salles propose aux téléspectateurs de France 3 Nouvelle Aquitaine d'en apprendre plus sur la langue de chez eux, sur la culture locale, sur les coutumes et vous propose de découvrir les différentes facettes de notre territoire avec ceux qui le font. Tout comme son père, Pierre, Denis est un amoureux de la langue occitane. Au fil des émissions, des rencontres, celui-ci fait résonner la langue sur l'ensemble de notre territoire.

Grâce à ses nombreuses émissions, Denis Salles a fait un constat, même si les locuteurs se font plus rares dans certains départements comme la Gironde, nombreux sont ceux qui veulent faire perdurer cette langue et la transmettre aux générations futures. Le Périgord et le Béarn sont les bons élèves de l'enquête réalisée par l'Oplo, l'office publique de la langue Occitane.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur notre territoire, sur la culture et la langue occitane, rendez-vous deux dimanches sur trois dans l'émission de Denis Salles "Contradas" sur France 3 Nouvelle Aquitaine. Ce dimanche 7 février à 10h40, vous pourrez donc découvrir la vie professionnel de Laurent Labadie entre théâtre, radio et pitrerie.