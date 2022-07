L'été au château royal d'Amboise!

Un château royal, une chapelle où repose Léonard de Vinci, même si en ce moment il doit trouver qu’il y a un peu de bruit dans la chapelle car les travaux de restauration battent leur plein, mais rassurez-vous, les tablettes "HistoPad" vous permettront de découvrir et d’explorer l’édifice grâce à la technologie de la réalité augmentée.

Depuis François 1e et Léonard de Vinci les grandes fêtes et les événements se succèdent, cet été n'échappe pas à la règle. Les 15, 22 et 29 juillet, et 14 août, les piques-niques panoramiques, profitez des pelouses du parc du château (et de votre pique-nique) et admirez le panorama à 360°. Et un coucher de soleil sur la Loire depuis les terrasses du château c'est magique! Notez que chaque soirée est accompagnée en musique. Quand au 5 août et 3 septembre rendez-vous pour les piques-niques astronomiques, vue sur les étoiles imprenable.

Tous les mercredis et samedis soir, du 13 juillet au 31 août le nouveau spectacle nocturne "Amboise, Destinées royales". Les passionnés, de l’association « His’Loire » vous emmèneront de la période gallo-romaine jusqu’au XIXe siècle, en passant bien sûr par l’âge d’or de la Renaissance.

Des activités découvertes avec les ateliers jeune public, les 23 et 24 juillet les « Journées tellement Royales » au château ! Escrime (démonstrations de combats) avec la compagnie Scaramouche ou Ateliers de jeux anciens avec la compagnie Festijeux et Cie. Sans oublier le Festival « La Musica in Audacia », Les week-ends des 30 et 31 juillet, 6 et 7 août, 13 et 14 août.

