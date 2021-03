L'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais alors, d'où vient-il ?

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des antiques traditions Copier

Demain, c’est le printemps. On avait l’habitude du 21 mars, mais depuis 2018, et jusqu’en 2044, cela sera le 20 mars. L’équinoxe de printemps, demain donc. Ce mot dit bien ce que c’est “équi”, ça veut dire égal, noxe, c’est la nuit, c’est le moment où la durée du jour est exactement la même que celle de la nuit. Mais non, pas comme ça. 50 50 tout court.

Certaines divinités étaient fêtées par ici à l’équinoxe de printemps. Chez les Germains, avec la figure d’Ostara, par exemple, elle symbolise le renouveau de la vie et de la terre, après un hiver froid et dur, et le retour de la Déesse sous son visage de jeune fille et d'amante. Mais non, l’amante en un mot, pas la mante religieuse. Quoique… Ostara n’est pas qu’une déesse, c’est un festival de l'aube et de la vie croissante, la sève pousse un peu partout, chez les humains aussi. On célèbre les jeunes animaux, notamment les lapins, on peint des œufs et on les mange. Et si ça vous dit quelque chose, c’est normal, le festival d’Ostara a inspiré les fêtes de Pâques après la christianisation, et nous avons gardé le mot “Oschtere” en alsacien, qui signifie Pâques. Bon, ça ne tombe plus exactement sur l’équinoxe, mais c’est l’idée.

Entre-temps, les romains adoraient Maïa, la déesse romaine de la fertilité et du printemps. Son nom vient du latin maius : « plus grand » et nous a donné le mois de mai, où ça pousse fort. Pas étonnant qu’on ait eu Maïa l’abeille pour polliniser tout ça ensuite… Pensez-y, demain, la culture, la nature, les croyances, tout est lié, et nous n’avons qu’une seule envie, c’est qu’après ce triste hiver, tout puisse croître et se multiplier.