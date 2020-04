L'hôtel de l'Ermitage: le luxe au sommet du Moucherotte

En 2012, à l'occasion des 50 ans de la sortie du film "La bride sur le cou" tourné en partie à l'hôtel de l'Ermitage au sommet du Moucherotte, France Bleu Isère était allé à la rencontre de ceux qui avaient vécu l'âge d'or, puis la chute et la lente agonie de ce qui a longtemps été un repère dans le paysage grenoblois et du Vercors. Une série audio en 10 épisodes.

Ci-dessus, le reportage de "Faut pas Rêver" sur France 3 en 2001, lors de la démolition de l'hôtel

Un hôtel isolé... une sorte de navire au-dessus des nuages

En juillet 2001, une page dans l'histoire iséroise se tournait. L'hôtel l'Ermitage situé au sommet du Moucherotte dans le massif du Vercors (1901 mètres) venait d'être démoli après 26 ans d'une lente agonie. Fermé en 1975, cet "oiseau de passage" comme le décrivait le réalisateur et cinéaste Jack Lesage aura passé plus de temps à l'état de ruine qu'en fonctionnement. Et pourtant, l'histoire fut belle.

Inauguré à Noël 1959, c'est à Maître Jean Zucchetta, un notaire d'Aix en Provence, et à son épouse que l'on doit cet établissement 3 étoiles posé au sommet du Moucherotte. Tous deux tombés sous le charme de St Nizier du Moucherotte, ils ont eu l'idée de créer un lieu unique, combinant panorama exceptionnel et luxe en vue d'accueillir des personnalités et des stars. Et elles ont été nombreuses, ces personnalités, à séjourner à l'Ermitage!

Un projet peut-être trop ambitieux et un site mal desservi

Seulement voilà: cet hôtel n'était desservi que par une seule télécabine, bien capricieuse, surtout lorsque le vent s'en mêlait. Nombreux sont celles et ceux qui sont restés coincés par mauvais temps au sommet du Moucherotte (dont Brigitte Bardot) ou qui n'ont pu monter.

Associé à une mauvaise gestion et au fait que certains se sentaient invités et "oubliaient de payer", la remontée mécanique a été la cause de la fermeture de l'hôtel en 1974.

Une lente agonie

Après avoir été pillée et vandalisée, la carcasse de l'Ermitage est néanmoins restée debout jusqu'à l'été 2001, où décision fut prise de la raser et de remettre le site dans son état originel.

C'est l'histoire de cet hôtel de l'Ermitage et de sa télécabine que nous vous racontons ci-dessous, avec celles et ceux qui ont été témoins de leurs splendeur et de leur fin. Une rediffusion que nous dédions à ceux que vous entendez dans ce reportage et dont certains nous ont quittés.

