L'industrie du papier en Isère

Guérimand, BFK, Arjomari puis Arjowiggins ou encore Navarre en pays voironnais… Matussière et Forest, Berges, Freydet, Moulin Vieux ou encore les papeteries de Lancey dans la vallée du Grésivaudan… Sans oublier les papeteries de Rioupéroux ou celles de Champ sur Drac…

L’industrie papetière a été en Isère l’une des industries majeures des XIXème et XXème siècles.

L'Isère et le papier: une longue histoire

Née dans les années 1560 vers Rives et Voiron, grâce à l’industrie du textile (on utilisait les fibres des chiffons pour réaliser la pâte à papier), l'industrie papetière s’est surtout développée à la fin du 19ème siècle grâce à la Houille Blanche (à Lancey, Domène et Brignoud) et la mise au point de défibreurs à bois.

Ces industries du papier dans le Grésivaudan et dans le pays voironnais, bien que différentes en de nombreux points sont aussi étroitement liées.

Comment ces papeteries sont-elles nées ? Comment étaient-elles organisées ? Qui étaient les ouvriers qui y travaillaient ? Quels impacts sur la région ? Pourquoi cette industrie a-t-elle décliné depuis les années 50-60 ?

C’est une partie de l’aventure de la papeterie en Isère que nous vous racontons dans cette série audio en 9 épisodes, diffusée pour la première fois sur France Bleu Isère en 2012.



PAPETERIES - 1/ Les débuts du papier en Isère

PAPETERIES - 2/ Les premières papeteries en Grésivaudan

PAPETERIES - 3/ Les machines à papier

PAPETERIES – 4/ Les différents papiers et les petits secrets

PAPETERIES – 5/ Les ouvriers

PAPETERIES - 6/ Le paternalisme et les cités ouvrières

PAPETERIES – 7/ La vie dans et autour des papeteries

PAPETERIES – 8/ La formation des papetiers et l'apogée