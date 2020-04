Chaque jour à 7h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté jette un coup d’œil sur ce qu'il se passe sur le web.

[L’œil du Web] : Visite virtuelle du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et le nouveau clip d'Antone

Et même si les lieux recevant du public restent fermés, le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes n'a pas dit son dernier mot..

Et vous propose sur son site internet, une visite virtuelle de ses espaces ouverts habituellement au public. Au travers de la vidéo réalisée par le biais d'un drone, vous pouvez revoir une partie de l'exposition "Retour d'Orient", une expo sur la soie, les épices et les pierres précieuses dont les images et les textes sont archivés sur le site du Muséum de Nantes. A revoir également, l'exposition sur les araignées ou encore celle consacrée à Narcisse Pelletier.

Le Muséum d'Histoire de Nantes qui vous propose, en plus de cette balade virtuelle, des conférences scientifiques sur les pierres précieuses de la vallée de Mogok, sur la compagnie des indes et des épices ainsi que sur le parcours de Narcisse Pelletier.

Après l'histoire, la musique..

Avec Antone, ce musicien Nantais qui a sortie un clip autour du confinement, intégrant des images de Nantais et Nantaises cloîtrés chez eux..