L'œuvre monumentale de Saype survolée par la patrouille de France au Ballon d'Alsace

De près, difficile de distinguer autre chose que de grande formes noire, grises et blanches... La foule, venue nombreuse pour l'occasion, est partagée entre l'admiration et l'incompréhension : "Pour le moment, je ne peux pas trop donner d'avis" déclare Agnès. "J'imagine qu'on verra plein de photos sur internet et dans les journaux, mais j'avoue que là tout de suite ça ne me parle pas trop". En réalité, l'œuvre ne prend sens qu'avec du recul et nécessite d'être observée de haut - avec un drone par exemple.

Vue du ciel, la peinture de Saype représente plusieurs élements en lien avec le territoire de Belfort. - Jean-François Lami

Une œuvre ancrée dans le territoire

Heureusement, Saype est là pour nous expliquer tout ça : "Là, on voit l'enfant. On peut deviner sa main, ses ongles quand on s'approche un peu". De part et d'autre du personnage : un train, des cubes, une guitare et une peluche en forme de lion. "L'idée, c'était de réunir en une seule œuvre tout ce qui représente le territoire de Belfort" raconte l'artiste, qui y est né et y a passé une grande partie de sa vie. Pour le président du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, c'était important de choisir un artiste local pour bien mettre en valeur les enjeux propre au département : "Je crois que les Belfortins ont un attachement tout particulier à leur histoire, à leur industrie" explique-t-il le long du chemin qui mène au sommet du Ballon d'Alsace. "On retrouve ça chez Saype puisqu'il a grandi ici, son œuvre est un bel hommage à notre territoire".

Survolée par la patrouille de France

Le clou du spectacle, c'était le passage de la patrouille de France, en fin de matinée, au dessus du Ballon d'Alsace. Une visite prestigieuse, à l'occasion du centenaire du territoire de Belfort : "C'est une immense fierté, parce qu'elle ne circule pas n'importe où" se réjouit Florian Bouquet. "Elle était déjà venue pour la 30e édition des Eurockéennes, et une autre fois en soutien aux soignants pendant la pandémie. Pour un petit territoire comme le notre, c'est très impressionnant !"