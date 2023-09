L'urgence pour sauver le clocher de l'église d'Ascarat

Quand on entre dans l'église d'Ascarat, rien ne laisse présager son état. Mais rien n'échappe à l'oeil de Philippe Etchenique le maire. Il montre des dépôts sur un banc : de la sciure, conséquence de la présence de termites. Il y a aussi des enduits qui se dégradent mais le plus inquiétant, c'est le clocher. Il pourrait ni plus ni moins que tomber d'ici deux ans si rien n'est fait. Trois des quatre piliers sont pourris.

La facture pour effectuer les travaux s'élève à 240.000 euros. Elle est à la charge du village et des 345 habitants puisque, depuis la loi 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'église est possession de la commune. Une souscription a été lancée auprès des villageois : 8.000 euros. Il y a eu quelques aides publiques aussi mais on est toujours loin du compte, or, pour Philippe Etchenique, il faut sauver ce patrimoine : "Ce ne sont pas des travaux de confort et on se serait passé pour une petite commune d'avoir une ardoise comme ça. Si on le fait, c'est qu'on a fait passer des experts et qu'on n'a pas trop le choix. C'est l'empreinte du passé, c'est une histoire. C'est conserver ses racines comme tout le reste."

Le maire d'Ascarat Philippe Etchenique se bat pour récolter des fonds pour sauver la bâtisse du 13ème siècle © Radio France - Céline Arnal

La Fondation du patrimoine soutient le projet de rénovation

La solution pourrait venir de la Fondation du patrimoine auprès de qui il est possible d'aider Ascarat (ou tout commune d'ailleurs) . Les dons sont défiscalisés à 66 %. Pour aider l'église d'Ascarat via la fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-julien-dantioche-a-ascarat

L'intérieur de l'église Saint-Julien d'Antioche d'Ascarat © Radio France - Céline Arnal

