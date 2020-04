La balade de Daphné

Daphné Michelas a une quête pour vous… Et si vous l’acceptez, elle vous invite à chercher dans vos greniers et anciens albums de familles, des clichés et cartes postales concernant le petit patrimoine local et les dolmens.

Cet appel aux archives est une initiative de l’association « Chemins et Dolmens » qui souhaite enrichir la connaissance de ces patrimoines à des fins de valorisation du territoire.

Email : dolmen@cc-gorgesardeche.fr

www.facebook.com/cheminsetdolmens