La belle histoire du thermalisme à Allevard et Uriage

Durant ce confinement inédit, nous vous proposons de prendre le temps de vous replonger dans notre histoire. A Allevard et Uriage, c'est un passé marqué par le thermalisme que nous mettons en avant ici, avec une rediffusion de la série "Les routes de l'Isère", réalisée en 2012.

A chaque bout de la chaîne de Belledonne se trouvent les stations thermales d’Allevard et d’Uriage. Deux stations qui se sont considérablement développées durant la seconde moitié du 19ème siècle et qui aujourd’hui encore, gardent les marques d’un passé glorieux… un passé, pourrait-on dire : bourgeois.

Car en Isère, comme partout en France, les curistes faisaient partie d’une certaine élite et pour accueillir et divertir ces personnalités et riches familles, on a construit des hôtels, des cinémas, des casinos, des cafés et autres kiosques à musique… dont la plupart existent encore aujourd’hui (même s’ils ont été bien souvent réhabilités).

Affiche PLM d'Allevard Les Bains © Getty

Deux stations thermales mais deux histoires différentes

Mais si la vocation des stations thermales d’Allevard et d’Uriage a été la même (c’est-à-dire soigner les troubles respiratoires, les traumatismes et les douleurs de l’âge grâce à une eau sulfureuse aux vertus thérapeutiques reconnues), le développement de ces deux stations diffère en bien des points :

A Uriage, les Romains exploitaient déjà la source thermale alors qu’à Allevard, l’eau sulfureuse a été découverte suite à un tremblement de terre en 1790 sur les berges du Bréda.

Uriage (station à cheval sur les communes de St Martin d’Uriage et Vaulnaveys le Haut) est née grâce à la redécouverte de la source thermale au 19ème siècle alors qu’Allevard était un bourg qui vivait déjà de l’agriculture et de l’exploitation du minerai de fer.

Uriage est toute entière tournée vers la vie thermale alors qu’à Allevard, l’établissement thermal est plutôt replié sur lui-même, autour d’un magnifique parc…

Une sacrée histoire

Nous vous racontons ici l’histoire du thermalisme à Allevard et à Uriage. Comment il s’est développé? Comment il a décliné pour renaître aujourd’hui? Quelle vie y avait-il autour de ces deux établissement thermaux?

Une série audio en 10 épisodes que nous dédions à l'historien Georges Salamand, que vous entendrez longuement et qui nous a quitté en juin 2019.

Thermalisme en Isère (1 - Les débuts à Uriage et Allevard)

Thermalisme en Isère (2 - Des développements différents)

Thermalisme en Isère (3 - Organisation et clientèle)

Thermalisme en Isère (4 - Une mode au début du XXème siècle)

Thermalisme en Isère (5 - Les animations pour les curistes)

Thermalisme en Isère (6 - Les retombées locales)

Thermalisme en Isère (7 - Uriage: grandes heures et déclin du thermalisme)

Thermalisme en Isère (8 - Allevard: évolution du thermalisme)

Thermalisme en Isère (9 - Grandir à proximité des thermes)

Thermalisme en Isère (10 - Le thermalisme aujourd'hui)

Pour aller plus loin:

- le livre "Histoire vivante du thermalisme à Allevard", de Georges Salamand (éditions du Fond-France)

- l'ouvrage "Uriage-les-Bains - Mémoire en images", de Charles Paillet (éditions Alan Sutton)

