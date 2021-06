La cascade de Gourbachin à Bagnols-en-Forêt - Le Trois Fenêtres marseillais

Les chantiers de jeunes de Bagnols-en-Forêt

Souvenez-vous, en avril, nous vous avions fait découvrir le sentier des meules de Bagnols-en-Forêt, une randonnée incontournable dans l'Est du Var. Ce sentier, on le doit aux jeunes du village qui l'ont aménagé il y a quelques années. Et les voilà de nouveau en action, cette fois pour le nouvel accès à la magnifique cascade de Gourbachin et le saut de la Vauloube.

La cascade de Gourbachin à Bagnols-en-Forêt (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Un écrin de verdure calcaire qui surprend dans l'univers rouge flamboyant de l'Estérel et que nous allons découvrir avec l'initiateur des chantiers de jeunes.

Actuellement pour accéder à la cascade de Gourbachin, les visiteurs doivent se garer près du pont en bas du village de Bagnols-en-Forêt (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Trois Fenêtres marseillais

Il fait partie du standard architectural de Marseille : le "Trois Fenêtres marseillais". Aviez-vous déjà remarqué qu'à chaque étage, trois fenêtres sont disposées sur les façades de bon nombre d'immeubles du centre-ville ? Quels sont les quartiers concernés, quelle population était ciblée pour vivre dans ces logements et à quelle époque ? Un élément d'architecture fondamental que nous décrit Olivier Duvallet, cartographe et urbaniste de formation, reconverti en guide de randonnée sportive et urbaine, à la tête d'Urban Hike.