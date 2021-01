La chandeleur en Provence - Le sous-marin Minerve - Balade à Borel au Nord de Marseille

La Chandeleur en Provence

Mardi, c'est la Chandeleur. En Provence, oubliez les crêpes, ce sont les navettes qui sont dégustées. Mireille Fouque, membre de l'Académie de Provence et présidente des Santons Fouque à Aix-en-Provence nous explique en quoi consiste la crèche blanche et pourquoi les navettes sont dégustées à la Chandeleur. Et vous, êtes-vous plutôt crêpes ou navettes ? Ou aimez-vous vous fournir en navettes ? Comment célébrez-vous la Chandeleur en Provence ? Racontez-nous au 04 42 38 08 08.

Le sous-marin La Minerve

Il a pendant plus de 50 ans été inexpliqué : le drame du sous-marin La Minerve, disparu au large de Toulon le 27 janvier 1968. Et depuis quelques semaines à peine, les familles des 52 membres d'équipages savent enfin ce qu'il s'est passé. Hervé Fauve, le fils du Commandant de La Minerve nous raconte ce tragique événement et son combat pour obtenir la vérité. Si vous êtes lié de près ou de loin à la disparition de ce sous-marin, appelez-nous et témoignez au 04 42 38 08 08. France 3 a consacré un documentaire à La Minerve : voici le replay.

Balades urbaines à Marseille dans le quartier Borel

Niché entre Saint-Antoine et Les Aygalades au Nord de Marseille, le quartier Borel recèle des trésors insoupçonnés : bastides, canal de Marseille, empreintes arméniennes et pagode vietnamienne. Bénédicte Sire d'Image Son et Compagnie organise une balade guidée le dimanche 7 février, et en avant-première ce matin sur France Bleu Provence ! Et vous, connaissez-vous ce quartier Borel ? Y vivez-vous ? Partagez vos coups de cœur pour ce quartier au 04 42 38 08 08.

