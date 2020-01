La chronique de Kai - Kais Kolumne

Alsace, France

Es ist wieder mal Freitag und wie jeden Freitag schauen wir über den Rhein und schauen, was für ein Elsass-Thema diese Woche die deutschen Medien beschäftigt hat. Was hast du uns heute mitgebracht?

Ich bin auf einen Artikel in den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe gestoßen, der vom 75. Jahrestag einer der schlimmsten Schlachten des II. Weltkriegs im Elsass berichtet, der Operation Nordwind.

Und was ist bei dieser Operation Nordwind passiert?

Nachdem das Nördliche Elsass kurz vor Weihnachten 1944 von den Alliierten befreit worden war, gingen im Januar 1945 die Kämpfe wieder los, da Hitler unbedingt das Elsass zurückerobern wollte. Da diese Operation praktisch ohne Vorbereitung ablief, war keine Zeit, wenigstens die Zivilbevölkerung zu evakuieren und in dieser völlig überflüssigen Schlacht, deren Schwerpunkt bei Wissembourg, Haguenau, aber auch im Krummen Elsass und der Gegend um Straßburg stattfand, verloren über 20.000 Menschen ihr Leben.

Und die Badischen Neuesten Nachrichten erinnern in ihrem Artikel an diese Operation Nordwind?

Ja, aber nicht nur das. Sich an die Greuel des Kriegs zu erinnern, das ist schon wichtig, aber dazu weisen die Badischen Neuesten Nachrichten darauf hin, dass sich zum Gedenken an diese furchtbare Schlacht viele Vereine aus der ganzen Region zusammengetan haben und an diesem Wochenende, also am 11. und 12. Januar viele Bunkeranlagen, Festungen, Museen und Privatsammlungen geöffnet sind und dort finden die Besucher Ausstellungen und können an Führungen und Vorträgen teilnehmen. Denn es ist wichtig, in der heutigen Zeit daran zu erinnern, was für Schrecken und Elend Kriege auslösen und da ist die Operation Nordwind ein Beispiel, das nicht in Vergessenheit geraten darf.

Und wie endete diese Operation Nordwind?

Anfang 1945 war der Krieg ja bereits für Nazi-Deutschland verloren und die Alliierten rückten von allen Seiten auf Berlin zu. Daher beorderte die Wehrmacht alle mobilen Einheiten aus dem Elsass nach Berlin und ließ nur einige fanatische Infanterieverbände im Elsass zurück, die dann im März 1945 von den Alliierten aufgerieben wurden. Diese Operation Nordwind hatte also nur den Krieg im Elsass völlig unnötig um drei Monate verlängert und dabei über 20.000 Todesopfer gefordert.

Und am Wochenende kann man also mehr über diese schreckliche Operation lernen?

Ja, an diesem Wochenende lohnt sich ein Ausflug beispielsweise zum Fort Schoenenburg, aber auch zu den vielen anderen Schauplätzen dieser Operation, speziell im nördlichen Elsass. Denn in der heutigen Zeit ist es wichtiger als je zuvor, sich daran zu erinnern, was Krieg eigentlich bedeutet und dass Kriege keine Lösungen bringen können, sondern nur Tod, Not und Elend. Sich daran zu erinnern, ist der erste Schritt, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann.