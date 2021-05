La drôle de guerre vue de Marseille - Les richesses de l'Estérel à préserver

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence : de l'histoire à Marseille au temps du début de la Seconde Guerre Mondiale, et des balades sur les sentiers à préserver du massif de l'Estérel.

Ce samedi sur France Bleu Provence dans "Destination Provence" : de l'histoire à Marseille et des paysages dans l'Estérel

"Une drôle d'année à Marseille"

En ce 8 mai, nous commémorons la Victoire des Alliés en 1945. Mais ce matin, France Bleu Provence vous propose de remonter le temps et de revenir au tout début du conflit alors qu'il était surnommé "La drôle de guerre". Pourquoi ce surnom, et comment les Marseillais ont-ils appris la nouvelle ? Le professeur d'histoire-géographie Michel Franceschetti signe aux éditions Gaussen le livre Une drôle d'année à Marseille, 3 septembre 1939 - 10 mai 1940, il est notre invité.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Estérel : un massif à préserver

Avec ses roches rouges contrastant avec le bleu azur de la Méditerranée et le vert intense des pins, l'Estérel fascine par ses couleurs volcaniques. D'où vient le nom d'Estérel, quelle est l'origine de ses roches, quelle est la faune et la flore qui la peuplent ? André Frey, technicien forestier territorial à l'Office National des Forêts, est notre guide. Il vous dira aussi à quel point il est capital de préserver les espaces naturels, de lutter contre les incendies et de bien rester sur les sentiers.

L'Estérel (Est-Var), vue vers Cannes © Radio France - Cédric Frémi

Jusqu'à fin juin, l'ONF lance une campagne de financement participatif pour la réfection de trois sentiers mythiques situés dans le massif de l’Estérel : le Dramont, le rocher de Saint-Barthélémy et le ravin du Mal Infernet. Chaque don participera à la valorisation et à la préservation du massif.