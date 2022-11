La féérie de Noël s'installe au Domaine de Chaumont-sur-Loire

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire présente d’élégants décors de fête dans le Château. Clarisse Béraud , designer floral, y célèbre la fin d’année par de magnifiques compositions inspirés du conte de La Belle au bois dormant. Les appartements historiques, l’escalier d’honneur et les appartements privés vont s'animer autour de créations écoresponsables, originales et inédites, qui vont vous entrainer cœur de l’hiver.

La musique accompagnera votre visiteavec les notes de Francis Poulenc , qui a été à de nombreuses reprises invité du prince et de la princesse de Broglie (derniers propriétaires privés du Domaine).

Parallèlement à cet univers féérique de Noël, vous pourrez découvrir ou redécouvrir une cinquantaine d’œuvres permanentes et des créations d'artistes internationaux accueillis depuis quinze saisons au Centre d’Arts et de Nature .

Dans le cadre de la cinquième édition de Chaumont-Photo-sur-Loire . Quatre expositions mettent à l'honneur Michael Kenna , Denis Brihat , Eric Bourret et FLORE .

Pour tous les amateurs et les passionnés de jardin, l’hiver est aussi l’occasion de flâner sous la Serre Tropicale, à l’abri du froid, entre une collection d’orchidées, de palmiers et de bien d’autres végétaux exotiques.

Le Domaine de Chaumont sur Loire, n'a pas oublié les enfants de 5 à 13 ans, des lectures et des ateliers sont organisés les week-ends des 3 et 4 décembre, des 10 et 11 décembre, et tous les jours pendant les vacances scolaires du samedi 17 au samedi 31 décembre 2022 :

- Lectures de contes de 14h30 à 17h dans la Salle des Splendeurs de Noël (Château)

- Ateliers créatifs de 10h à 12h et de 14h30 à 17h dans l’Asinerie (Cour de la Ferme)

Pour les enfants de 8 à 14 ans, un parcours de visite est également proposé sous la forme d’une chasse au trésor, « Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire ».