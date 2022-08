La feria de Parentis-en -Born, le renouveau par la réussite.

Pour le plaisir, à nouveau !

Parentis revisité, dans une arène couverte qui pourrait être exemple exemplaire pour beaucoup, a partiellement réussi sa reconquête. Bonne entrée pour l’ouverture et belle novillada pertinente quant à son comportement des toros de Pagès- Mailhan, avec un grand novillo, en dépit d’une présentation aléatoire, détail non négligeable qu’il faudra corriger pour les prochaines éditions. Des cornus manquant de continuité mais avec pour un bon nombre des qualités de charge indéniables même si écourtées. Jose Rojo est passé à côté, ses moyens ont le savait sont limités. Solalito a coupé une oreille sans convaincre et en donnant l’impression de promener une mélancolie adolescente sur le ruedo. Et Christian Parejo, qui aurait pu couper trois appendices s’il avait tué son ultime novillo, a procédé à sa manière, c‘est à dire en novillero majeur déjà. Le chiclanero de Béziers est en progrès constants, cela se voit, il se paye sur cette envie et ce talent qui illuminent son toreo. On dira donc que la réouverture de Sent Bertomiou a ramené entrain et toreria dans le ruedo du Born comme on en n’avait plus vu depuis les prestations lointaines du regretté Manolo Vanegas. La lumière est belle dans ce cosso réaménagé, l’ambiance fut bonne aussi, le public bon enfant pour ne pas oublier que Fiesta Brava est aussi une fête.

Vers quoi il faut tendre.

Dimanche, invitation faite aux novillos de Valdefresno du clan Fraile de Salamanque, du Lisardo Sanchez mais majoritairement d’inspiration Atanasio Fernandez pour ce qui est sorti en piste. Belle course diverse, on est monté d’un gros cran en présentation pour finir avec deux robustes novillos- toros. Dans les travées, le quasi plein, inédit depuis des lustres. Deux premiers toros aux cornes très abimées, sur l’ensemble, du tamanio, de la charpente, de la race, pour le reste, exception faite du troisième bien mauvais, de la possibilité dans exigence, du piquant dans le possible. Un lot hélas encore une fois bien mal piqué en dépit d’une volonté affichée du bétail d’aller au cheval. Trois novilleros de belle envie se sont envoyés pour une novillada probante et soutenue. Jose Fernando Molina, qui prend l’alternative chez lui lors de la prochaine feria d’Albacete, fait état de sa toreria de qualité même si on peut lui reprocher un poil d‘indolence coupable à son premier novillo. Une oreille au quatrième suite entre autre à une épée fulgurante. Yon Lamothe torée joliment de la droite, se complique l’affaire à gauche, offre belles séquences et met du temps à tuer. Puis au cinquième Valdefresno, le landais de Tartas et Roquefort réunis, envoie une faena sérieuse face à novillo tout aussi sérieux. Le noiraud est préalablement bien traité par la brigade montée en l’occurrence Albertito Sandoval. Le Fraile est noble, la faena résulte juste, ourlée, dans le bon tempo. Le dossier « va a mas », l’affaire majoritairement droitière avec de la profondeur et du bon goût et e la transmission. Ça connecte, en piste, ça palpite sur les étagères. Trois quart d’acier de Tolède ad hoc, estocade concluante. Toro tombé, deux mouchoirs blancs fleurissent le palco présidé par la roquefortois Pierre Noguès. Le peuple est heureux et chante. Le gascon qui torée marche en souriant. Jorge Martinez est triquard. Dans cette course qui offre opportunités de charges, il touche le rouzigon du jour. Rouzigon qui s’entend entre Marsillargues, Aigues- Mortes et le Cailar pour désigner un toro qui se fige et n’avance pas. Coups de tête et charge réduite à portion congrue. Martinez a du recours. Le natif de Murcia cornaqué par l’ancien matador Ruiz Manuel, directeur de l’école taurine d’Almeria a cœur et savoir. On l’avait vu entre autre lieu à Mugron pour le retour des cloches pascales. Au dernier il manque de peu de se fracasser contre les planches et l’estribo, envoyé en l’air par un solide animal, un coup pour se faire traverser, novillo-toro de fort caractère. Avant cela, Martinez avait brodé un petit récital de cape d’une finesse exquise et d’un engagement de hussard. L’autorité dans la douceur et la lenteur. Ce gamin fougueux devrait avoir un avenir. Meurtri, blême, en panache, il revient tuer en s’engageant comme s’il livrait son âme jeune. Une oreille pour tout, la fougue, la tauromachie belle et la volonté.

Jorge Martinez, sacré torero et Ruiz Manuel, sacré mentor © Radio France - Pab

Rideau camarades !

L’arène rénovée, reconstituée est donc belle et a accueillante et festive. Comme d’un songe de brumes Parentis s’est réveillé pour renouer avec le bonheur de voir toréer. Ce lieu nouveau est de belles lumières et de vivre gaieté. Parentis inscrit donc sa trajectoire taurine dans l’histoire ancienne du lieu mais avce une ligne éditoriale désormais différente de celle qui a prévalu ce quinze dernières années. On a tout ce temps valorisé le toro, les encastes minoritaires avec la volonté de privilégier le premier tercio , la pique comme viatique majeur. C’était une histoire légitime. Certes.Un présupposé. L’expérience pourtant fut loin d’être certifiée et efficiente en dépit des passions et de la boenne volonté. L arène s’est vidée et de son public qui sombrait dans un ennui neurasthénique, la cohorte de dévots mise à part, et tout autant de sa substance. En privilégiant tout ce temps le toro- novillo et les goûts particulier de l’organisation on a sacrifié ceux appelés à toréer. La qualité taurine de cette génération de jeunes gens invités à Parentis durant ces années était souvent inversement proportionnelle aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés en piste. La Sent Bertomiou a changé de cap taurin. Pour ne pas perdre la boussole. De la geste torista passée revendiquée comme telle la plaza du Born veut désormais s’attacher aux équilibres entre toreros et ganado pour que tout le monde y trouve son compte. À commencer par ceux qui payent et font vivre la tauromachie, le public. Parentis se donnera une troisième novillada en octobre avec la ganaderia de Los Maños qui avait été particulièrement succulente l’automne dernier au même endroit. Comme une transition entre l’ancien et le nouveau régime. Los Maños, initié l’élevage d’Aragon à Parentis par l’ancienne organisation, prorogée par les nouveaux décideurs. Il est des constantes en terre taurine.