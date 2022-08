La feria de Parentis-en-Born, plus de toreria qu'en vingt ans

La jolie proposition

Rappel utile. Deux élevages de belle référence pour le Born. Les camarguais de Pagès- Mailhan d’abord pour ouvrir. Ganaderia probante fondée aux portes d’Arles il y a un peu plus de vingt ans avec un mélange de Santa Coloma et de Parladé. Et ce dimanche, Valdefresno, les pépites par Lisardo Sanchez et Atanasio Fernandez de la famille Fraile de Salamanque. Parentis tape là dans le haut du panier en matière de ganado. C'est bien. Pour ce qui est des novilleros. Jose Rojo ouvrait le bal ce samedi soir. Avec plus d’interrogations que de certitudes. Le novillero de Trujillo vit une saison peu commode, il s’en est vu notamment à Vic ou Céret et blessure à Madrid. Confirmation de sérieuses craintes et doutes. Il avait les clés du camion pour inaugurer le bal devant une belle assistance et dans une ambiance attentive et festive. Des détails sans aucun doute mais tellement d'approximations criardes aussi. Un excellent premier novillo toréé au dessous des qualités du cornu. Et malheureusement, au regard de ses carences, un formidable second Pagès-Malhian. Un novillo qui buvait le leurre devant lequel le Rojo de Trujillo fait trasteo honorable mais sans jamais valoriser les visibles possibilités du toro. Le nîmois Solal Calmet Solalito lui est en pleine bourre. A priori eu égard aux éléments statistiques du moins. Il coupe un trophée à son premier Pages-Mailhan mais sans convaincre vraiment en dépit d'une jolie faena honorable mais ans conviction. Solal Calmet est ill un jeune homme triste qui vit sa tauromachie dans la mélancolie ? Il est de peu de transmission. Un toreo clinique mais sans alegria. S'impliquer encore aux banderilles par ailleurs semble devenu superfétatoire! Dans ce lot impeccable de carrosseries cependant très variable de comportement il touche en second le rouzigon de l 'après midi, à Marsillargues, au Cailar et Gallician on dit cela d'un toro qui se garde de trop, novillo qui s'arrête puis s'éteint. La mort est mal car l'estoc est de traviole.

Parejo, presque au firmament!

Et donc soleil fit entrée en piste par illuminations belles irisées dans un ruedo resplendissant. Et Christian Parejo pour sublimer la proposition. On le sait inconstant mais en progrès réguliers. Le jeune homme de Chiclana installé à Béziers et conduit par le matador biterrois Tomas Cerqueira en sait déjà long. Son toreo, jamais affecté porte loin par vérité et engagement sincère, et Parejo qui avance son aventure à chacune de ses sorties est en train de fixer joliment l'attention du milieu sur ses qualités propres. Vendredi à Boujan-sur-Libron il a coupé deux oreilles et la queue d'un novillo sérieux de Camino de Santiago et s'est battu avec un Robert Margé retors. Dans Parentis le voilà en conquête encore. Une très bonne première partie de faena initiale des deux cotés qu'altère en final une volterreta sans dommage qui conduit le toro à s'éloigner dans une bouderie qui met à mal les intentions nobles du jeune homme. Le novillo se décompose, Parejo hélas va a menos, tue d'une entière un peu tendue et coupe une oreille qui en vaut bien d'autres. Face au dernier exemplaire de sévère exigence il offre un toreo de haut niveau, classique, épuré, engagé, la technique faisant union avec la sincérité, la qualité de l'expression s'unissant à une belle ceinture, les talons dans le sable, cambré et chargeant la suerte. Parejo doit couper deux oreilles au terme de cette lidia. Sauf qu'au fer de Tolède l'impétrant connait faiblesse coupable qui le prive d'une sortie à trois trophées et d'un retentissant triomphe qui eut été sans discussion. Deux pinchazos et une entière tardive fracassent les espoirs nés justement d'un jeu de serge de forte intensité. Parejo est dépité. Son toreo, lui, est intact!

Final goûteux

Ce dimanche18h, les novillos très attendus de Valdefresno pour Jose Fernando Molina. Le novillero d’Albacete de vingt ans est passé par Dax et St Sever l’an dernier. Quatre corridas cette saison dont un gros succès mi-juin à Madrid. Yon Lamothe qui est lui à la recherche de son épée perdue. Le landais qui torée avec beaucoup de classe se perd hélas les trophées par des estocs défaillantes. Enfin Jorge Martinez, élève de l’école taurine d’Almeria mais natif de Murcia. Seize novilladas en 2021. Echec cette temporada à Mugron avec l’acier après deux bonnes faenas mais passages remarqués Séville, Madrid et Istres.