La folle histoire de l'aviation en Isère

C'est depuis l'aérodrome de Grenoble-Eybens que se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du vol en montagne

Les pistes de l'aérodrome de Grenoble-Eybens et la Chartreuse en fond

Alors que les avions sont, pour la plupart, cloués au sol et que nous sommes confinés, nous vous proposons quand même de lever les yeux au ciel en vous racontant une histoire fabuleuse: celle des aérodromes grenoblois et du vol en montagne. En 2011, nous étions allés à la rencontre de quelques uns des acteurs de l'aviation en Isère qui avaient contribué à écrire les belles pages de l'histoire. Anecdotes, exploits, souvenirs et émotions en perspective…

Cela fait plus d’un siècle maintenant que des engins volants parcourent le ciel isérois… Des appareils qui, aujourd’hui, décollent de l'aérodrome du Versoud ou de St Geoirs… mais qui, autrefois, partaient d’un aérodrome qui se trouvait dans l’agglomération grenobloise : l’aérodrome de Grenoble-Eybens, dit « Jean Mermoz ».

Un aérodrome assez unique

Cet aérodrome a été supprimé à l’occasion des Jeux Olympiques de 1968 parce qu’entouré par une urbanisation galopante… mais c’est pourtant depuis ce site que ce sont tournées les plus belles pages de l’aviation en montagne grâce au célèbre Aero-Club du Dauphiné et à des pilotes téméraires tels Henri Giraud (l’homme qui s’est posé sur le sommet du Mont-Blanc et sur le Mont-Aiguille) ou encore Marcel Collot.

La piste d'atterissage de l'aérodrome du Versoud (38) © Radio France - Alain Salomon

C’est l’histoire de cet aérodrome et du vol en montagne que nous vous racontons, ainsi que l’état d’esprit qui régnait alors chez les pilotes.

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 1) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 2) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 3) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 4) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 5) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 6) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 7) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 8) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 9) Copier

HISTOIRE AVIATION ISERE (partie 10) Copier

la couverture du livre "La grande aventure de l'aviation dans les Alpes", d'Anthony Pinto

Nous dédions cette rediffusion à Marcel Collot, pionnier du vol en montagne, qui nous a quitté en novembre 2016