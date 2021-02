La grotte de Lascaux passe au numérique et se visite virtuellement

Alors que les vacances d'hiver ont commencé il y a quelques jours et que la crise sanitaire sévit toujours empêchant l'ouverture des lieux culturels, des structures comme la grotte de Lascaux s'adaptent et proposent des visites virtuelles. Une bonne idée pour s'occuper pendant les vacances.

Depuis bientôt un an la France vit avec la Covid-19 avec son lot de désagrément. En plus des restaurants, des boites de nuit, le monde culturel est lui aussi durement touché par la crise sanitaire. Depuis plusieurs mois, les cinémas, les musées, les théâtres ne peuvent accueillir de public. Pour contrer la crise sanitaire de nombreuses structures ont dû s'adapter en proposant des services en ligne, c'est le cas de la grotte de Lascaux IV.

La Semitour Périgord, première entreprise touristique du département et la grotte de Lascaux ont eu l'idée de proposer un service de visites virtuelles depuis les vacances de noël en direct et surtout avec de l'interactivité.

Pendant 1h30, il est ainsi possible de s’évader de son quotidien ou d’approfondir ses connaissances en matière d’art pariétal. Les participants peuvent (re)découvrir la réplique intégrale de la grotte de Lascaux, visionner des vidéos inédites mais aussi échanger sur de nombreux sujets avec leurs médiateurs.

Ces visites connaissent un véritable succès avec plus de 1000 participants à ce jour. N’ayant aucune visibilité sur une potentielle réouverture et au vu du succès de ces expériences, de nouvelles dates sont d’ores et déjà programmées pour les individuels tout au long du mois de février (les mardis 9 & 16 février et les jeudis 11 et 18 février à 14h). Si vous souhaitez découvrir la grotte de Lascaux IV directement depuis votre canapé, il vous suffit simplement de réserver votre visite virtuelle (au tarif de 20€/connexion) directement sur la plateforme Weezevent.

Laurent Corbel, directeur adjoint de Lascaux nous présente les visites virtuelles. Copier

La grotte de Lascaux, un endroit figé dans le temps

Que ce soit lors d'une visite virtuelle ou directement sur place vous pourrez découvrir une réplique complète et inédite de la célèbre grotte (désormais fermé au public pour la conserver) qui retrace la découverte de la célèbre grotte ornée. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : la visite entière questionne sur la place qu’occupe Lascaux dans l’art pariétal et son rapport avec la création contemporaine. L’ouverture de Lascaux IV marque le début d’une nouvelle aventure alliant l’émotion d’un art ancestral et la prouesse technologique. Le temps d'une visite c'est un véritable voyage dans le temps qui vous attend. Un bon de géant à l'ère préhistorique pour les nombreux visiteurs qui découvrent les plus vielles peintures que l'on connaisse.

La réplique complète de la grotte originale de Lascaux est l’aboutissement de trois ans de travail. Ce nouvel espace accueille et invite les visiteurs à contempler et ressentir l’émotion authentique de la découverte de la grotte, à apprendre à l'observer, à la questionner et à réfléchir au contexte environnemental et culturel dans lequel elle a été réalisée.

Tout au long de la semaine France Bleu Périgord vous offre vos entrées pour la visite virtuelle de la grotte de Lascaux, alors restez à l'écoute