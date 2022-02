La Herrefàstnàcht en Alsace

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des traditions de carnaval Copier

Carnaval, en vrai, ça démarre quand ? Certains disent le 11 novembre à 11h11mais d’autres sont plutôt pour l’Epiphanie, le 6 janvier. Pour les premières festivités, c’est en fait assez compliqué, car il y a plein de types de carnavals différents. Mais tous ont des origines communes : pour les païens, chasser l’hiver et appeler le retour du soleil.

Pour les chrétiens, il s’agit de manifester le désir de s’adonner à une joie de vivre exubérante avant de se soumettre aux rigueurs du Carême, nous y reviendrons la semaine prochaine. Fàstnàcht, ça vient de fàschte, jeûner, et Nàcht, nuit, donc la veille du jeûne, tout est lié. Pour le moment, amusons-nous.

Ce dimanche, c’est la Herrefàstnàcht, littéralement le carnaval des messieurs, comprenez des seigneurs. Par opposition à la Büürefàstnàcht, le dimanche suivant. Pour cette Herrefàstnàcht (elle aura lieu à Reiningue ce dimanche, par exemple). Autrefois, des banquets réunissaient dans des salles spéciales, les Herrestùbe, les personnalités importantes de la commune, ainsi que les artisans des corporations, on y distribuait des beignets, des Fàstnàchtskìechle, on se les offrait. Musique, chants et danses sont au programme de ces ripailles. Les convives étaient déguisés avec des masques en bois hideux ou grotesques, parfois on se noircissait simplement le visage avec de la suie, ne faites plus ça, c’est pas cool. Les gens portaient parfois des bonnets de fous, avec clochettes. Certaines corporations des villes organisaient des défilés ou des jeux, avec des chars décorés avec beaucoup de fantaisie, comme à Colmar et à Strasbourg, il existe des textes du XVIe siècle. Ces chars étaient ensuite systématiquement brûlés, sur l’Ill à Strasbourg, par exemple. D’une part, c’était pratique, ça évitait de mettre le feu à la ville, et cela marquait la fin de l’hiver par l’abandon du bois, bois qui servait à s’éclairer et se chauffer pendant l’hiver. Plus besoin, les journées longues et printanières sont devant la porte, il y a matière à fêter.