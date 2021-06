La Hirsebreifàhrt - relier Zurich à Strasbourg en 22h par bateau

Réécoutez Pierre Nuss vous conter la raison de ce curieux voyage Copier

Le 20 juin 1576, si le livre Guiness des Records avait existé, on aurait dû mettre ce jour-là une mention alsacienne. Le 20 juin, c’était l’arrivée du Hirsebreifahrt (littéralement le transport de bouillie de millet)même si cette bouillie n’était pas magique, elle rendait plus fort, car elle était le symbole de l’alliance entre la ville de Züri, Zurich, en Suisse, et la ville de Strasbourg. Au début de la Réforme protestante, les deux villes se retrouvèrent protestantes et alliées, contre l'empereur Charles Quint oui, il était catholique, mais pas chti, hein. L’arrivée de cette soupe était la réussite d’un pari : les Zurichois pourraient-ils venir en 24 heures au secours des Strasbourgeois en cas d'attaque ?L’exploit fut déjà réussi en 22 heures en 1456, mais on n’en a pas la date exacte. Un strasbourgeois s'est même "brûlé les babines" en goûtant la bouillie de millet, contenue dans une marmite de 140 livres, entourée de sable préalablement chauffé dans un four. Le trajet se faisait par la Limmat, l'Aar et le Rhin. L'arrivée se faisait dans le quartier de la Krutenau alors relié au Rhin par le Rheingiessen, un bras du fleuve comblé seulement en 1874. Pour commémorer cet exploit nautique, justement, là où il y avait ce canal à l’époque, une place et une rue de Strasbourg portent le nom des Zurichois, un monument (à l'origine c’était une fontaine) a été construit, c’est encore là, ouvrez l'œil. Tous les dix ans, cet exploit nautique est réédité, mais aujourd’hui, avec les nouveaux déversoirs, les barrages et les écluses (29 obstacles au total), le trajet dure deux jours et demi. De toute façon, actuellement, ça va plus vite par l’autoroute, hein.

