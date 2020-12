La légende d'Etrabonne, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

La légende d'Etrabonne ou les Rois Mages font un arrêt salutaire en Franche-Comté

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui dans le canton d'Audeux, dans un petit village près de Marnay dont je tairai le nom, car il est l'objet de notre légende du jour. Légende qui débute d'ailleurs par une petite leçon d'histoire. La cathédrale de Cologne jouirait du privilège de conserver les crânes des trois Rois Mages : Gaspard, Melchior et Balthazar. Selon la tradition, c'est lors de la translation de Milan en Allemagne, que ces reliques passèrent par la Franche-Comté. Elles furent même déposées quelque temps dans l'abbaye de Lieu-Croissant, près de L'isle-sur-le-Doubs, qui prit désormais le nom d'Abbaye des Trois Rois. Et les seigneurs de Grammont, qui furent parmi les fondateurs et les protecteurs du monastère, auraient dès lors choisi cette devise "Dieu aide au gardien des rois"..."

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".