Le 5 février 1582, le calendrier grégorien entrait en application en Alsace. Oui, je dis bien en Alsace, car la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal étaient déjà passés au calendrier grégorien depuis plus de 3 mois. Il n’y avait pas tellement de différences avec l’ancien calendrier julien, sauf qu’il y avait un trou… De dix jours ! Ces 10 jours permettaient de rattraper d’un coup le retard pris par l’ancien calendrier julien sur les dates des équinoxes depuis le concile de Nicée, plus de 1200 ans avant. Neuf années bissextiles avaient été comptées en trop, c’était quand même ballot. Il fallait aussi retrouver la concordance entre l'équinoxe de printemps et le 21 mars du calendrier. Et voilà l’application de ce fameux décalage grégorien, donc imaginez-vous vivre en 1582, vous êtes le 5 février, vous allez dormir et hop ! Le lendemain, ce n’est pas le 6 février mais le 16 février ! Les historiens appellent ce moment bizarre la longue nuit du 5 au 16 février. Dix jours : disparus ! Dans ses Essais, même Montaigne, homme cultivé s'il en est, mentionne les difficultés que ses contemporains ont éprouvées pour passer progressivement au nouveau calendrier et qu'il éprouve lui-même pour calculer son âge. Certains pays ont été assez têtus. La palme revient aux Russes qui ont gardé l’ancien calendrier jusqu’en 1918, vous imaginez pour les rencards ? Et les anniversaires ? Est-ce que ça compte si la date n’est jamais arrivée ? Je ne vous parle même pas du commerce à l’international. Donc ayons une pensée pour tous ces alsaciens complètement perdus dans leurs calendriers, c’était il y a pile 439 ans.