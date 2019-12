La magie de l'atelier des crèches de Tom, à Kaysersberg

Votre crèche est abîmée ? Vos figurines et santons n'ont pas d'écrin pour les accueillir ? Poussez la porte de l'atelier de Tom, créateur et réparateur de crèches à Kaysersberg.

Kaysersberg, France

Traversez le petit pont de bois et passez la porte des Pucelles, au pied du château de Kaysersberg. Vous êtes dans la rue des Forgerons. Sur votre gauche, une maison verte, joliment décorée en ce temps de l'Avent. Pas d'enseigne, mais à travers la vitre on distingue des personnages et décors tout droit sortis du monde des Minimoys. C'est l'atelier de Dominique Torresani, dit Tom.

Passé la porte des Pucelles, la maison de Dominique Torresani, réparateur de crèches © Radio France - Régine Jessel

C'est une bonne odeur de bois sec et de forêt qui vous prend au nez lorsque vous entrez. Partout des morceaux de bois, longs, plats, ronds, des cartons remplis de mousse, des sarments de vignes, branches, lichens... de quoi créer tout un monde. Au mur et sur les étagères des décorations de Noël en matières uniquement naturelles, des planchettes ciselées, des champignons en bois, et surtout des crèches. Une vrai grotte aux trésors.

C'est une histoire qui dure depuis vingt ans" - Tom.

Tom a fait d'une passion son métier. Sa première crèche il l'a créée pour son fils il y a une vingtaine d'années, et à l'image de cette ancienne maison de forgeron qu'il a racheté et retapé. Ont suivi des crèches pour ses amis, des connaissances,... le bouche à oreille a fait son chemin. De son métier de cuisinier puis charpentier, il est passé à un statut d'auto-entrepreneur, et se consacre maintenant toute l'année à son atelier. De la période de récolte des matériaux, du temps de la création, du temps des réparations, il préfère cette période de l'Avent toujours plus inspirante et créative.

C'est entre elles (les figurines) et moi" - Tom.

L'ambiance est feutrée, les mains précises, l'esprit concentré. Les petits personnages prennent place sur un support en bois et voilà qu'ils parlent à leur créateur. Et si on mettait une barrière par là ? Un arbre par ici ? Une étable, une maisonnette ? Chaque figurine lui souffle une idée. Quelques coups de ciseaux, de cutter, de pistolet à colle... et tout un univers prend forme.

Si vous avez une crèche un peu triste ou en mauvaise état. Si vous avez des figurines de crèche esseulées dans un carton. Apportez-les donc à Tom. Avec un peu de magie et beaucoup de passion, il vous les rendra embellies. Et si vous manquez d'imagination pour vos décorations, là aussi l'antre de Tom ne manque pas d'idées.

Il y a de la lumière dans l'atelier ? Alors il vous suffit de pousser la porte du 21 rue des Forgerons à Kaysersberg chez Dominique Torresani... mais appelez-le Tom !