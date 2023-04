La mémoire de Brest à nouveau accessible à l'Abri Sadi-Carnot

Depuis le 1er avril, l'abri Sadi-Carnot a rouvert après un chantier de réhabilitation. Ce lieu symbolise l'effroi de la seconde guerre mondiale à Brest. Il connut dans la nuit du 9 septembre 1944 une terrible explosion qui fit des centaines de morts. Pour le devoir de Mémoire, appelons en direct Olivier Polard, auteur du livre "les Brestois dans la guerre" (ed. Librairie Dialogues)

Découvrez l’abri Sadi Carnot à Brest. Un parcours audioguidé aide à comprendre l'évènement tragique de septembre 1944. Par les témoignages de celles et ceux qui ont connu la guerre à Brest, entrez dans un des lieux de mémoire les plus marquants de la ville.

Abri Sadi-Carnot - Office de tourisme de Brest

La visite des particuliers est donc à nouveau possible tous les samedis et dimanches d’avril, mai et juin : à 14h, 15h, 16h et 17h. La réservation est obligatoire auparavant auprès de l'Office de tourisme par téléphone au 02 98 00 80 80.