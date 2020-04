La Moselle est belle : Hombourg-Haut

Glorieuse, riante et forestière la Moselle nous éblouit au quotidien.

Faisons un détour par Hombourg-Haut, commune de l'agglomération de Forbach, située dans la région naturelle du Warndt.

Hombourg-Haut est suspendu entre ciel et terre sur une crête rocheuse, le village domine la vallée de la Rosselle. L’apparition majestueuse et soudaine, de l’église de Hombourg nous projette hors du temps, loin de la fureur et du tumulte de notre époque.

Passée l’ancienne porte fortifiée de l’enceinte, et en entrant dans la vieille ville, on y ressent la protection mais aussi l’accueil offerts autrefois par les lieux clos.

Ses petites maisons sagement alignées semblent faire cortège à la collégiale St Etienne qui se dresse à proximité du site où s'élevait le château détruit sur ordre de Richelieu.

Après avoir longé l’échine de grès où s’accrochent et s’empilent, on ne sait trop comment, maisons et dépendances, vous découvrirez la collégiale St-Etienne, un édifice gothique, dont la construction démarra en 1300, et un siècle fut nécessaire pour la bâtir, une visite s’impose ! La noblesse de ses proportions harmonieuses la caractérise, son intérieur apaise et émeut.

Aujourd'hui Mairie d'Hombourg, le château baroque d’Hausen, achevé en 1766 par Jean Charles de Wendel, est à voir également.

Le Château d'Hausen © Getty

Notez que la collégiale St-Etienne et la chapelle Ste-Catherine, joyaux du patrimoine du Pays de la Rosselle, sont classées aux Monuments historiques.

