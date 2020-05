La Moselle est belle : la plaine et l'étang du Bischwald

Naturelle, préservée et splendide, la Moselle nous enchante journellement !

Un détour par la plaine et l'étang du Bischwald s'impose, patrimoine naturel, classé Natura 2000, joyau de bio diversité, la Plaine du Bischwald est située entre les communes de Saint-Avold et Morhange, dans le bassin versant de la Nied du Bischwald. Le site est constitué d'un ensemble de milieux naturels remarquables protégés et gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.

Laissez vous séduire par les charmes de l'étang du Bischwald et de ses alentours, connu depuis de nombreuses années par les ornithologues et photographes animaliers pour sa faune riche et diversifiée, qu'il accueille tout au long de l'année. Tout comme Norbert Veber, qui le photographie depuis des années et nous fait l'honneur de partager ses clichés, l'endroit saura vous envoûter.

L'Etang du Bischwald au moment de sa vidange - ©Norbert Veber

L'étang entouré de prairies, de roselières et de boisements humides compte onze habitats naturels d’intérêts européens, 162 espèces d’oiseaux, mais aussi 82 espèces hivernantes et 65 qui nichent sur le site, c'est l'endroit pour découvrir le busard des roseaux, la rousserole turdoïde et le héron pourpré, des espèces rares et menacées en Europe.

La rousserolle turdoïde - ©Norbert Veber

Mais c’est aussi une réserve au niveau de la flore, des amphibiens et des insectes. De plus, il possède les papillons "damier de la Succise " protégé en France et en voie de raréfaction partout en Europe.

Ne loupez pas l’observatoire, qui vous permettra une vue rasante au niveau de l’eau et une immersion au cœur des roselières, un moment inoubliable !

Retrouvez toutes les balades de notre grand dossier "La Moselle est belle"