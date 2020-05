La Moselle est belle : Manderen

France Bleu Lorraine vous fait (re)découvrir la belle Moselle ! A défaut de pouvoir vous promener pour le moment et pour vous donner quelques idées de balades pour l'après-confinement, embarquez avec nous : nouvelle étape à Manderen.

Historique, restaurée et verdoyante, jour après jour la Moselle nous montre ses atours !

En route pour le village de Manderen situé au nord-ouest du département mosellan, dans le pays de Sierck, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Thionville, frontalier avec la Sarre allemande et situé près du Luxembourg.

Autrefois à Manderen, la vie s'est organisée autour de l 'eau, la présence de nombreux moulins sur la Mannerebach et ses deux affluents, le ruisseau de Tunting et le ruisseau de Stiesling ( treize à la fin du XIX ème) en témoigne : moulins à farine, mais aussi moulins à huile et scieries .

Avant de découvrir le château de Malbrouck qui surplombe le village, faites un tour au "Ravin du Diable". On raconte que c'est ici qu' Arnold VI de Sierck vendit son âme au diable afin de terminer la construction de son château, et il parait que l'endroit est toujours habité par sa présence...

Il est temps maintenant de gravir la colline, et de nous rendre au Château de Malbrouck

Vue intérieure du Château de Malbrouck © Radio France - Cathy Vaxelaire

Le château se dresse sur un éperon rocheux et fut construit par Arnold VI seigneur de Sierck en 1419 et achevé en 1434. Il surplombe le village de Manderen. Initialement dénommé château de Mensberg, son surnom lui vient du Duc John Churchill de Marlborough, immortalisé dans la chanson populaire" Marlbrough s'en va-t-en guerre". Ce dernier fut de passage en 1705, lors de la guerre de Succession d'Espagne .

Unique en Lorraine, le Château offre l’occasion de découvrir l’architecture et la vie au Moyen Âge. Des visites guidées ou des parcours ludiques y sont proposés ainsi que des expositions ou des animations.

Le Château de Malbrouck - Jean-Marie Guzik / Les Carnets de Moselle-est

Découvrez les autres magnifiques clichés de Manderen (et d'ailleurs) de Jean-Marie Guzik des Carnets de Moselle-est sur son site internet.

