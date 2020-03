La Moselle est belle : Rodemack la petite Carcassonne Lorraine

Patrimoniale, insolite ou splendide la Moselle n'a pas fini de nous émerveiller !

Partons pour la "petite Carcassonne lorraine"

Classé parmi les plus beaux villages de France, Rodemack bercé par trois cultures différentes est situé au cœur du Pays des Trois Frontières, à 20 km de l'Allemagne et à 6 km du Luxembourg. La "petite Carcassonne lorraine", comme elle est surnommée, porte bien son nom, 700 mètres de remparts du XVe siècle l'entourent, et c'est par la porte fortifiée de Sierck, entre deux tours rondes, que l'on pénètre dans ce charmant village médiéval, qui a su conserver et mettre en valeur cette atmosphère caractéristique du Moyen Âge. Après avoir sillonné les ruelles pavées typiques et leur charme d'antan toujours présent, vous pourrez découvrir d'anciens lavoirs et pressoirs, la chapelle...

Les ruelles typiques de Rodemack © Getty

à réécouter Rodemack

On peut y admirer la maison des Baillis, édifiée en 1560, le pavillon des Officiers, bâti sur les vestiges de l'ancien château féodal, classé Monument Historique, la chapelle Notre-Dame, du XVIIe siècle, l'ancien lavoir, l'église Saint-Nicolas, du XVIIIe, où repose l'un des derniers seigneurs de Bade, Herman-Fortuné, et son épouse Marie-Sidonie.

Chapelle Notre-Dame de Rodemack (XVIIe siècle) © Radio France - Cathy Vaxelaire

À ne pas manquer : le magnifique jardin médiéval, conçu suivant le plan géométrique caractéristique de l'époque. Il se décompose en quatre parties, dédiées aux plantes médicinales, aux plantes condimentaires, aux légumes, et aux fleurs et plantes d'ornement.

Et pour se retrouver dans l'ambiance médiévale, le vieux bourg fortifié se métamorphose chaque année en juin, en un village au temps du Moyen-âge. Troubadours, saynètes et fabliaux sont à l’honneur pour revivre cette époque féerique.

Plan de la cité médiévale © Radio France - Cathy Vaxelaire

LA BONNE ADRESSE La Petite Carcassonne à Rodemack