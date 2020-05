La Moselle est belle : St Quirin

Généreuse, charismatique et pittoresque, la Moselle se dévoile au quotidien !

Un détour s’impose à Saint-Quirin, classé parmi les "plus beaux villages de France". Une station verte de vacances, nichée au pied du Donon, dans le massif vosgien. C'est dans un paysage de collines verdoyantes, que le village s'est installé dès l'époque gallo-romaine, comme en témoigne le site archéologique de la Croix Guillaume.

Saint-Quirin, dont le nom dérive du nom latin Quirinus, le saint patron du bourg, tribun et saint martyr romain du IIe siècle. C'est un Village-rue, qui vous attend, formé principalement de deux lignes de maisons de part et d’autre, et devant lesquelles vous verrez encore des « usoirs », typiques des villages lorrains, ils servaient autrefois aux riverains à stocker le matériel agricole, à déposer les tas de fumiers et constituaient également un espace collectif de travail. Utilisés encore aujourd’hui pour stocker le bois de chauffage, ils apportent charme et caractère au village.

Les petites rues typiques de St Quirin - ©Thierry Janson / Mairie de St Quirin

Lors de votre passage, faites un détour par le prieuré et son église aux deux clochers à trois bulbes superposés, témoins de la vocation religieuse du village au XIIIe siècle, et avec de la chance vous entendrez les orgues, classées monument historique.

L'église aux deux clochers - © Thierry Janson / Mairie de St Quirin

Ne loupez pas la fontaine miraculeuse du village, qui aurait le pouvoir de guérir les maladies de peau. St Quirin est d'ailleurs depuis de nombreux siècles, un lieu de pèlerinage et de culte à son saint patron guérisseur.

A l'écart du bourg, la chapelle des Verriers possède des vitraux d'art populaire qui rappellent l'activité traditionnelle du lieu au XVe siècle.

La Chapelle des Verriers - © Thierry Janson / Mairie de St Quirin

Aux alentours, faites une halte touristique à Abreschviller. Arpentez le col et massif du Donon. Découvrez Sarrebourg puis enfoncez vous dans la forêt vosgienne vers Phalsbourg et Saverne.

