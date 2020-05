La Moselle est belle : Thionville

France Bleu Lorraine vous fait (re)découvrir la belle Moselle ! Et pas besoin d'aller bien loin pour être charmé et en prendre plein les yeux alors embarquez avec nous : nouvelle étape à Thionville.

Historique et investie, la Moselle nous surprend au quotidien !

A une trentaine de kilomètres de Metz et tout autant jusqu'au Luxembourg, Thionville est une point stratégique dès sa création.

C'est en 707 que l'on fait mention de Thionville pour la première fois, bien avant de faire partie du duché du Luxembourg au 10ème siècle et de se voir céder ensuite à la France en 1659 grâce au traité des Pyrénées. Cela n'empêchera pas la commune de devenir allemande puis de retrouver la France après la libération de 1944.

Pour commencer votre visite, un passage devant la mairie s'impose. Pendant la période de Noël et de part ses nombreuses vitres, celle-ci devient un gigantesque calendrier de l'avent. Le reste de l'année, c'est aussi et surtout un magnifique bâtiment historique...car si vous ne le saviez pas, il était jadis un couvent (surnommé le couvent des Clarisses).

Mairie de Thionville © Maxppp - © PhotoPQR / Le Républicain Lorrain

A quelques mètres de la mairie : La Tour aux Puces. Amateur d'art et d'architecture, ce musée du Pays Thionvillois comporte pas moins de 14 côtés, et il est l'un des vestiges d'un ancien château féodal, cadeau des comtes luxembourgeois.

Une légende raconte qu'une pièce secrète n'aurait toujours pas été découverte à l'intérieur...

Un des lieux emblématiques de la Ville - © Stéphane Thévenin - Ville de Thionville

Dans ce musée, vous trouverez des collections exceptionnelles vous faisant voyager dans le temps, de la préhistoire à la Renaissance.

Thionville c'est aussi des événements tout au long de l'année.

La Thionvilloise notamment qui chaque année réunit des milliers de coureurs dans les rues de la ville pour lutter contre le cancer du sein. Cette année, crise sanitaire oblige, elle ne pourra pas avoir lieu physiquement mais elle se déroulera sous une autre forme, devenant ainsi La Thionvirtuelloise !

à lire aussi Et si on prenait des nouvelles : de la Thionvilloise avec les Dames de Cœur.

Mais aussi la Grande Parade de Noël, événement unique dans le Grand Est avec France Bleu Lorraine, qui réunit 300 comédiens dans un défilé grandiose.

Les bonnes adresses de Thionville

Et il y a de quoi faire à Thionville !

Découvrez, entre autres, la cuisine du terroir (et de saison !) du restaurant Les Sommeliers ; les spécialités polonaises (et notamment le Pierogie) du restaurant Terres Polanes ; les "hambourgés" chez Le P'tit Marcel et côté sucré, faites un détour par la Pâtisserie Fischer ou découvrez les petits choux de chez Sachou.

Retrouvez toutes les balades de notre grand dossier "La Moselle est belle"