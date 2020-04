La Moselle est belle : Vaux

France Bleu Lorraine vous fait (re)découvrir la belle Moselle ! A défaut de pouvoir vous promener pour le moment et pour vous donner quelques idées de balades pour l'après-confinement, embarquez avec nous : nouvelle étape à Vaux.

Viticole, naturelle et rieuse la Moselle n'a pas fini de nous éblouir.

Partons pour Vaux, situé sur les versants des coteaux de la Moselle en pays messin, il est caractéristique des villages de Moselle dite romane, la commune fait par ailleurs partie du Parc naturel régional de Lorraine.

Consacré à la culture de la vigne depuis les romains, il a été longtemps possession des abbayes messines. Village fortifié, l’ancienne enceinte possédait cinq portes dont la porte de la Noue et celle de Champé.

le sentierdu Chauon à Vaux © Radio France - Eglantine

L’église fortifiée de style gothique date du XIVe siècle et conserve encore des meurtrières, le clocher ressemblant d’ailleurs plus à une tour ou un donjon.

Une promenade dans ce village fera découvrir son coté typique en admirant les cintres des portes qui en fermaient l’entrée, ne loupez pas l’ancienne halle restaurée et le lavoir avec sa magnifique charpente.

Terre de vignoble depuis les romains, le vin de Vaux a connu son heure de gloire sous l’occupation quand les Allemands utilisaient les grappes pour en faire un vin pétillant sous le nom de Schloss Vaux. Le phylloxéra a ensuite fait son œuvre jusqu’à faire disparaître la vigne de la région. Il a fallu attendre le milieu du siècle dernier pour que peu à peu, des viticulteurs appliqués relancent une production de Vin de Moselle, qui a obtenue l'AOC.

Vins de Moselle ou pas, à consommer avec modération © Maxppp - PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

Ausone, le poète du IVe siècle s'est il inspiré de Vaux en écrivant ces lignes dans son ouvrage « Mosella » ?

« La Moselle reproduit l’image de la montagne avec tant de vérité, que l’eau paraît avoir des feuilles et que la rivière semble plantée de vignes. Quelle teinte colore les ondes lorsque le soir allonge les ombres et projette sur la Moselle la montagne verdoyante! Les coteaux nagent sous l’ondulation qui les balance et la vendange se gonfle dans le cristal des eaux. » ( extrait de l’ouvrage d' Ausone « Mosella »)

