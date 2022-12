La mythologie basque revue et racontée par les enfants

Parce que les histoires ont le pouvoir de nous relier, l'association Txiki Production a eu l'idée cette année de créer avec des enfants des podcasts en lien avec la mythologie basque.

Lors du dernier Festival Biarritz Amérique Latine, trois ateliers ont été menés par Virginie Sassoon (directrice adjointe du Centre pour l'Éducation aux médias et à l'information), François Saltiel (journaliste et producteur à France Culture), Nicolas Depas Graf (technicien du son à Radio France) et Christine Vignau Balency (journaliste). Un projet soutenu financièrement par la Mairie de Biarritz.

3 histoires librement inspirées de la mythologie basque

"La bande des 4", "La poudre d'Océan" et "Une rencontre orageuse" : ce sont 3 podcasts que les enfants participants au projet ont écrit et enregistré.

Pour Noël, certains d'entre eux (Victoria, Auguste et Jules) sont venus, aux côtés de Christine Vignau Balency les présenter au micro d'Alexis Volant.

Des podcasts à écouter en famille

Qui sont les Laminak, Basajun, Basandere, Sugaar et Mari ?

Vous pouvez retrouver les 3 podcasts, les informations issues de l’ouvrage de référence de Claude Labat « Libre parcours dans la mythologie basque » et les illustrations signées Damien Mac Donald sur le site internet de Txiki Productions .